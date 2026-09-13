Le pagelle dei giallorossi in Lecce – Monza: Coulibaly doppietta da urlo, Ilic due assist preziosi, Bene Tiago Gabriel

Falcone 5,5 il portierone del Lecce sbarra la strada come solo lui sa fare, soprattutto nel secondo tempo. Peccato per la “papera” sullo scadere che ha propiziato il secondo gol degli ospiti

Siebert 7, non fa rimpiangere Gaspar e sebbene rudimentale ci mette il fisico sempre

Tiago Gabriel 7, il gol suggella la prestazione maiuscola di un campione che controlla la difesa con classe e qualità

Veiga 6,5, buona la sua prestazione e torna a far vedere le sue migliori caratteristiche

Gallo 6,5 sul primo gol ha qualche responsabilità ma durante il match mostra grande impegno

Coulibaly 7,5, la doppietta regala al Lecce i tre punti e tiene bene il centrocampo per tutta la partita

Ilic 7,5 gli manca solo la firma del gol per suggellare la sua affermazione personale ma esce fra gli applausi e piace al popolo giallorosso

Maleh 6,5 attivo e positivo spende molto e cerca anche la conclusione in porta

Monteiro 5,5, si deve ancora ambientare e molto spesso si incarta mettendo in difficoltà i compagni

N’dry 6, oggi non è in giornata, cala molto dopo i primi venti minuti

Stulic 6, qualche tentativo per fare a sportellate aiuta lì davanti ma è troppo timido

Fatah 6, sicuramente un talento che può avere continuità, una mossa di mercato azzeccata

Pierotti 6, fa il suo nel secondo tempo e sebbene non incida direttamente mette apprensione ai difensori del Monza

Ngom 6, entra bene ed è proprio un altro giocatore rispetto a quello visto a Cagliari

Esteban 6,5 non segna ma fa vedere tutte le sue qualità di protezione del pallone di furbizia tattica e di forza fisica, tutto ciò che non ha il suo compagno di reparto Stulic