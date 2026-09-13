Le pagelle dei giallorossi in Lecce – Monza: Coulibaly doppietta da urlo, Ilic due assist preziosi, Bene Tiago Gabriel

Falcone 5,5 il portierone del Lecce sbarra la strada come solo lui sa fare, soprattutto nel secondo tempo. Peccato per la “papera” sullo scadere che ha propiziato il secondo gol degli ospiti
Siebert 7, non fa rimpiangere Gaspar e sebbene rudimentale ci mette il fisico sempre
Tiago Gabriel 7, il gol suggella la prestazione maiuscola di un campione che controlla la difesa con classe e qualità
Veiga 6,5, buona la sua prestazione e torna a far vedere le sue migliori caratteristiche
Gallo 6,5 sul primo gol ha qualche responsabilità ma durante il match mostra grande impegno
Coulibaly 7,5, la doppietta regala al Lecce i tre punti e tiene bene il centrocampo per tutta la partita
Ilic 7,5 gli manca solo la firma del gol per suggellare la sua affermazione personale ma esce fra gli applausi e piace al popolo giallorosso
Maleh 6,5 attivo e positivo spende molto e cerca anche la conclusione in porta
Monteiro 5,5, si deve ancora ambientare e molto spesso si incarta mettendo in difficoltà i compagni
N’dry 6, oggi non è in giornata, cala molto dopo i primi venti minuti
Stulic 6, qualche tentativo per fare a sportellate aiuta lì davanti ma è troppo timido
Fatah 6, sicuramente un talento che può avere continuità, una mossa di mercato azzeccata
Pierotti 6, fa il suo nel secondo tempo e sebbene non incida direttamente mette apprensione ai difensori del Monza
Ngom 6, entra bene ed è proprio un altro giocatore rispetto a quello visto a Cagliari
Esteban 6,5 non segna ma fa vedere tutte le sue qualità di protezione del pallone di furbizia tattica e di forza fisica, tutto ciò che non ha il suo compagno di reparto Stulic
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