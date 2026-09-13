Allargamento delle strisce blu? “Un’ingiustizia sociale”. Comitati contro il piano, i distinguo di Salvemini

LECCE – “L’allargamento delle strisce blu è un’ingiustizia sociale, che grava su chi ha meno possibilità economiche e anche sui lavoratori della provincia”. È questa in sintesi l’idea delle associazioni dei consumatori e dei comitati che in queste ore rinfocolano le polemiche sul previsto allargamento delle strisce blu nelle periferie. In tanti chiedono che si rispetti la legge e che, insieme agli stalli a pagamento, venga garantita anche un’adeguata presenza di parcheggi gratuiti. Una contestazione che si concentra soprattutto sulle conseguenze per chi ogni giorno raggiunge Lecce per lavorare e non dispone di un posto auto privato: con l’estensione della sosta tariffata oltre le zone centrali, il parcheggio rischia di trasformarsi in una nuova voce fissa nel bilancio familiare. Una vera e propria inondazione di strisce blu nei quartieri (area Mazzini-Ariosto, Leuca-Stazione, Salesiani, San Pio-Santa Rosa, passando da via Taranto), nonostante si cerchi di “indorare la pillola”, significa mettere le mani in tasca a tante famiglie in un periodo di crisi, di inflazione e di stipendi fermi, chiedendo soldi anche nei giorni festivi.

Giusto per far scappare tutti i meno abbienti nei centri commerciali, che diventano le nuove piazze di aggregazione, lontane dalle meravigliose architetture del centro, ormai alla portata solo di chi può spendere sempre, anche per fare una passeggiata la domenica. Un autentico salasso per i lavoratori di aziende nelle zone colpite dall’estensione delle strisce.

L’amministrazione in carica non interviene soltanto sulla geografia della sosta, ma ridisegna anche le tariffe, pur limitando gli aumenti rispetto a quelli pensati dal governo Salvemini. Nella zona rossa il costo passa da 1,50 a 1,80 euro l’ora, con un aumento di 30 centesimi, pari al 20 per cento. Il pagamento viene esteso anche alla domenica e ai festivi e la fascia diventa continuativa dalle 9 alle 21, eliminando la pausa tra le 14 e le 16; nei periodi natalizio ed estivo potrà arrivare fino alle 24. Proprio nella zona rossa viene introdotta inoltre la tariffazione progressiva dalle 9 alle 20: 1,80 euro per la prima ora, 2,20 per la seconda e 2,50 euro all’ora dalla terza.

Ancora più consistente l’incremento nella zona arancione, dove si passa da 1,30 a 1,80 euro l’ora: 50 centesimi in più, pari al 38,5 per cento. Anche qui la sosta a pagamento viene estesa a domeniche e festivi e, nei periodi natalizio ed estivo, fino a mezzanotte. Nella zona blu l’aumento è percentualmente il più pesante: da 1,10 a 1,60 euro, quindi 50 centesimi in più e un rincaro del 45,5 per cento, con pagamento esteso a domeniche e festivi. Crescono anche le tariffe nelle zone verde, celeste e gialla: da 60 a 80 centesimi l’ora, con un incremento di 20 centesimi, pari al 33,3 per cento, mentre restano invariati giorni e orari di applicazione.

Il piano prevede però anche forme di integrazione tra sosta e trasporto pubblico, con formule di abbonamento che dovrebbero comprendere parcheggio e autobus. Il dato destinato a pesare maggiormente nel dibattito resta quello degli stalli: quelli a pagamento passerebbero da 6.763 a 12.040 già con il primo provvedimento, 5.277 in più. Ed è proprio sui numeri e sui tempi che interviene Carlo Salvemini, l’ex sindaco dalla cui amministrazione era partita la scelta di rivedere il sistema della sosta. Salvemini non nega di aver previsto aumenti anche più elevati e una futura espansione delle strisce blu, ma respinge l’idea che il piano attuale sia semplicemente l’attuazione di quello precedente. “Sono due impostazioni diverse”, sostiene. Il centrosinistra aveva programmato tariffe centrali fino a 2 euro per la prima ora, 2,50 per la seconda e 3 euro dalla terza, ma prevedeva di lasciare sostanzialmente invariato il numero degli stalli nel 2024 e nel 2025. L’estensione oltre la circonvallazione sarebbe dovuta partire soltanto dal 2029, arrivando progressivamente da circa 6.800 a 9.800 posti nel 2032.

La Giunta Poli, sottolinea invece Salvemini, ha scelto rincari più contenuti ma un’espansione molto più rapida della sosta a pagamento. Nel quadro complessivo indicato dall’ex sindaco si arriverebbe a 13.504 stalli nello scenario 2025-2026. Cambiano anche le aree coinvolte: Partigiani-Settelacquare e porzioni di Ferrovie-Casermette e San Pio entrano prima rispetto alle previsioni della precedente amministrazione; nel quartiere Leuca il perimetro si spinge molto più a sud, mentre compaiono parti di Santa Rosa e Salesiani che, sostiene Salvemini, non erano comprese nella sua programmazione.

L’ex sindaco rivendica soprattutto il diverso disegno politico entro cui aveva collocato l’operazione: Sgm riportata interamente sotto controllo pubblico, circa 900mila chilometri aggiuntivi all’anno per il trasporto urbano, più corse, maggiore frequenza e parcheggi di interscambio. La sosta, nelle intenzioni di allora, avrebbe dovuto finanziare e accompagnare il potenziamento del mezzo pubblico, scoraggiando soprattutto la lunga permanenza delle auto negli stalli bianchi.

Il problema è che nessuno si è chiesto perché le famiglie hanno “fame” di parcheggi gratuiti, in un periodo di impoverimento generale e di precariato sempre più selvaggio. Molti lavoratori della provincia gestiscono con la propria auto gli interi spostamenti della famiglia, figli e gestione anziani. Esigenza che appartiene anche ai cittadini leccesi che abitano nelle periferie più lontane. Il trasporto pubblico copre solo una piccola percentuale delle varie esigenze di spostamento. Così, un aumento dei costi del grattino si traduce inevitabilmente in un balzello sulle famiglie meno abbienti, esattamente come le strisce blu davanti all’ospedale, che il centrodestra non voleva (ma che ha lasciato!), si traducono in un’ingiusta richiesta di soldi per chi deve andare a portare sollievo e sostegno in un luogo di sofferenza, che si trova in una posizione periferica, dove non c’è penuria di posti auto. Insomma, il centrodestra, oggi si ritrova a dover pagare i 900 km in più di percorrenza dei bus pubblici e decide che un’inondazione di strisce bluastre di si può fare. Ma infilando le mani nelle tasche degli automobilisti delle periferie non si accorge che sta creando disparità sociale e nuovi costi che si aggiungono a un’inflazione dilagante.