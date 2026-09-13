/a>

HomePrima PaginaLecce – Monza, Saverio Sticchi Damiani: molto contento per la prestazione dei...
Prima PaginaSpeciali videoSport

Lecce – Monza, Saverio Sticchi Damiani: molto contento per la prestazione dei ragazzi

di Maria Taccogna

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging