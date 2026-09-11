Premio Pio La Torre sezione giornalismo-menzione speciale alla giornalista Salentina Fabiana Pacella

Anche una giornalista pugliese tra i premiati in auditorium Biagi a Bologna in occasione della decima edizione del premio Pio La Torre

la cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Bologna al termine del convegno “Legalità e lotta alla corruzione. Per la difesa delle Istituzioni pubbliche e la tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori e di cittadine e cittadini”, organizzato nell’ambito della Summer School “Lavoro e Legalità” dell’ateneo felsineo.

Il premio alla decima edizione, è

dedicato alla memoria del sindacalista ucciso il 30 aprile 1982, a Palermo, da Cosa nostra, assieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo, per il loro impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità.

Per i giornalisti menzione speciale a Fabiana Pacella, giornalista investigativa Salentina ” ‘ ‘ ‘ “.

Premio ad Attilio Bolzoni, menzioni aTiziano Soresina, Stefano Baudino.

Promosso da Avviso Pubblico, Cgil nazionale e Fnsi, il premio vuole valorizzare, con riconoscimenti e menzioni speciali, casi ritenuti di alto valore civile e politico aventi come protagonisti sindacalisti, amministratori locali, dipendenti pubblici e giornalisti che, svolgendo la loro attività, si sono distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura della responsabilità.

“Dedico questo momento a Denise Cosco, a Lorena Isceri e a tutte le donne cui non è stato permesso di continuare a sognare” le parole di Pacella