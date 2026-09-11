Due pugliesi tra le firme del MIT Technology Review sul divario che porta via i giovani tecnici dall’Italia

SALENTO – Ci sono due nomi pugliesi tra le firme dell’ultimo numero italiano di MIT Technology Review, la rivista del Massachusetts Institute of Technology e una delle testate di riferimento mondiali sull’innovazione. L’articolo è uscito il 10 settembre e il titolo è netto: «L’Europa forma ingegneri. Ma non li rende proprietari».

Lo firmano Gianni Orlandi, salentino, che si occupa di equity compensation e alleanze strategiche per Weltix, gruppo fintech milanese specializzato in strumenti di partecipazione al capitale d’impresa; Francesco Pierangeli, barese, direttore del Master in FinTech e docente di Finanza all’Università di Birmingham; e Mark Esposito, professore ordinario alla Northeastern University e Faculty Associate ad Harvard. I due pugliesi guardano il problema da postazioni opposte: Orlandi dall’interno del mercato italiano, dove questi piani restano un’eccezione, Pierangeli dal Regno Unito, che da decenni li ha resi ordinari.

La tesi è semplice e scomoda. Quando un giovane ingegnere lascia l’Italia per Londra o Monaco, quasi mai lo fa per qualche centinaio di euro in più al mese. Lo fa perché altrove, insieme al contratto, gli viene offerta una quota dell’azienda per cui lavorerà. Non uno stipendio più alto: un pezzo di proprietà.

Negli Stati Uniti è la norma: secondo un’indagine 2024 di NASPP e Deloitte Tax, nove società quotate su dieci tra quelle partecipanti assegnano azioni anche fuori dai vertici. Quando SpaceX si è quotata in borsa, circa quattromila suoi dipendenti sono diventati milionari. In Italia accade il contrario, e il problema — scrivono gli autori — non è quanta proprietà venga distribuita, ma a chi.

C’è un passaggio che spiega perché la questione riguarda i territori più delle singole aziende. Chi riceve azioni resta in impresa più a lungo e, quando esce, tende a reinvestire nello stesso ecosistema in cui è cresciuto. La partecipazione al capitale non è una voce di costo del personale: è l’infrastruttura con cui un territorio trattiene le proprie competenze e le trasforma in nuove imprese. Dove manca, il talento formato con risorse pubbliche produce valore altrove.

E il momento è questo. Le imprese familiari — di cui il tessuto produttivo pugliese è fatto in larghissima parte — stanno affrontando il più ampio ricambio generazionale della loro storia: nel giro di pochi anni dovranno decidere chi le possiede e chi le guida. Per una società di seconda o terza generazione, trattenere i tecnici che conoscono l’azienda vale quanto il capitale che la sostiene.

Qualcosa si muove: la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’esenzione fiscale del 50% sui dividendi delle azioni assegnate al posto dei premi di risultato, entro un tetto di 1.500 euro l’anno, e a marzo la Commissione europea ha presentato EU Inc., un quadro societario opzionale e digitale valido in tutta l’Unione che semplifica anche le stock option.

La conclusione è un avvertimento con una scadenza: «Tra tre anni sarà, con ogni probabilità, una storia di occasione mancata. Per ora è ancora una decisione». Che a scriverlo su una rivista americana siano due professionisti partiti dalla Puglia non è un dettaglio biografico: è la stessa storia, raccontata da chi l’ha attraversata.