Venerdì 19 giugno presentazione del libro “Dalla A alla Z, IO POSSO. Un mare di inclusione in ventitré lettere”

SAN FOCA (Lecce) – Il 19 giugno alle ore 20 nella spiaggia IO POSSO di San Foca di Melendugno (Le), su Lungomare Matteotti, si terrà la prima presentazione del nuovo libro di edizioni la meridiana dedicato alla storia di IO POSSO. Si intitola Dalla A alla Z “IO POSSO”. Un mare di inclusione in ventitré lettere, è scritto da Francesco Aprile e illustrato da Paola Rollo. Celebra i 10 anni dell’associazione IO POSSO e del suo impegno nel creare, a partire dal sud della Puglia, spiagge accessibili a persone con gravi disabilità fisiche e malati di SLA. Spiagge attrezzate che consentono, anche a chi non gode di piena funzionalità fisica, di fare un’esperienza per molti scontata dell’estate: una vacanza al mare. Dalla A di amicizia, per ogni lettera dell’alfabeto, una parola e un testo che ci raccontano cosa vuol dire lavorare e impegnarsi perché il diritto allo svago sia per tutti e tutte.

UN LIBRO PER volontari, educatori, animatori e associazioni che si occupano di persone con disabilità.

L’AUTORE: FRANCESCO APRILE, counselor e formatore, è volontario dell’associazione IO POSSO e coordinatore delle sue spiagge accessibili.

Alla presentazione interverranno Giorgia Rollo (presidente 2HE – IO POSSO), Francesco Aprile (autore del libro), Paola Rollo (illustratrice del libro) ed Elvira Zaccagnino (direttrice ediz. la meridiana). La serata sarà impreziosita dalle letture di alcune pagine del testo, affidate all’attore doppiatore Ivan Sederino.

Tutto il ricavato di questo libro sostiene le attività di IO POSSO e la gratuità delle spiagge accessibili. Si può acquistare quest’estate presso le spiagge IO POSSO di San Foca (Lungomare Matteotti) cell. 366 1810331, Porto Cesareo (angolo via Pellico) cell. 379 1296656, Torre Lapillo (via Paganini) cell. 351 5276897, Gallipoli (presso l’Ecoresort Le Sirenè cell. 379 1296924, oppure presso la sede di IO POSSO a Caprarica di Lecce (in via S. Pertini, 28) o contattando il numero 366 181 0331 o la mail info@ioposso.eu.