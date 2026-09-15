Emergenza femminicidi dopo morte Lorena: “Non basta punire gli assassini, serve sradicare cultura maschilista”

di Caterina Rizzelli

SQUINZANO (Lecce) – Perché tante donne uccise? Perché tanti uomini violenti? Sono queste le domande che occorre farsi dinanzi all’ennesimo femminicidio e all’ennesimo stupro. Perché in Italia, diciamocelo chiaramente una volta per tutte, la parità tra i sessi non esiste. Pesa una cultura patriarcale difficile da annientare perché retaggio di una legislazione arcaica in cui l’omicidio di una adultera o del suo amante era definito delitto d’onore e normato dall’art. 587 di un codice penale del 1930, che prevedeva una pena ridotta. Per non parlare dello stupro di una donna, anche minorenne, che poteva essere “sanato” con il matrimonio riparatore.

Al centro della diminuzione della tutela del codice penale c’era l’onore, per cui la legge giustificava una violenza estrema sulla donna basata sul controllo della sessualità femminile e sulla gerarchia maschile all’interno della famiglia. Inutile sottolineare che lo sconto di pena non si applicava nel caso in cui, ad uccidere il marito o l’amante dello stesso, fosse stata la moglie. Tale norma è stata abolita nel 1981, appena 45 anni addietro. Troppo poco, forse, perché le cose cambino davvero. E, infatti, la gerarchia del maschio continua a creare stereotipi di genere e conseguenze sociali da cui derivano forti disuguaglianze economiche e violenza di genere. Il reato di “femminicidio” previsto dall’art. 577 bis c.p., introdotto con la Legge 2 dicembre 2025 n.181 – è entrato in vigore soltanto il 17 dicembre 2025.

Con riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026, i dati evidenziano

che sono 8 le donne, tutte nella fascia di età compresa tra i 41 ed i 64 anni, vittime di

“femminicidio”. Per femminicidio si intende non l’omicidio di una persona di sesso femminile ma l’uccisione di una persona in quanto donna, motivata da ragioni di odio, discriminazione, controllo o dominio legato al genere.

La base di partenza, quindi, è chiaramente educativa. Non basta punire gli assassini, non bastano i cav e i numeri verdi, serve lo sradicamento della cultura maschilista nelle famiglie, nelle scuole, nel lavoro, nei luoghi pubblici e privati. È fondamentale e prioritario introdurre l’educazione affettiva nelle scuole con percorsi strutturati di educazione emotiva, al rispetto e alle differenze di genere. Questo fin dalla prima infanzia e con una particolare attenzione nell’adolescenza. Occorre riconoscere e combattere il sessismo e la cultura del possesso e del controllo, non utilizzando mai, in caso di violenza, termini come “amore”, “gelosia” o “crisi di coppia”.

Serve investire denaro pubblico per migliorare la preparazione di tutti gli operatori tecnici che intervengono nei casi di violenza nei confronti delle donne (assistenti sociali, operatori sanitari, forze dell’ordine, magistrati, avvocati). Servono fondi anche per favorire l’indipendenza economica delle donne che hanno il diritto di allontanarsi da ogni relazione violenta anche se non lavorano e non devono subire il ricatto economico da parte dei mariti, occorre garantire risorse stabili e adeguate alle strutture che accolgono le donne e i loro figli. Questo perché ogni donna che subisca violenza abbia non solo la volontà ma anche la possibilità di sporgere querela senza temere di essere ammazzata.