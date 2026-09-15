Cambio Comando presso il Distaccamento Aeronautico Otranto

Nella giornata odierna, 15 settembre 2026, sul Piazzale Bandiera del Reparto, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il Tenente Colonnello Bruno CENTONZE, Comandante uscente, e il Tenente Colonnello Carmelo CATALANO, che assume la guida del Distaccamento.

A presiedere la cerimonia è stato il Vice Comandante delle Scuole dell’AM/3^ Regione Aerea, Generale di Divisione Romeo PATERNO’. Presenti numerose autorità militari, civili e religiose del territorio, tra cui il Sig. Prefetto della città Lecce S.E. Dott. Natalino MANNO, S.E.R. Monsignor Francesco NERI, Arcivescovo di Otranto, il Sindaco della cittadina, Avv. Francesco BRUNI, il Comandante del 61° Stormo di Lecce Col. Gaetano FARINA, il Direttore del 10° Reparto Manutenzione Velivoli Col. Fabrizio BECCARISI, oltre ai labari delle associazioni combattentistiche e d’arma.

L’avvicendamento ha rappresentato non solo un momento formale, ma anche l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto dal Comandante uscente e per guardare alle nuove sfide che attendono il Distaccamento Aeronautico.

Nel suo intervento di commiato, il Tenente Colonnello CENTONZE ha ricordato il periodo trascorso alla guida del Reparto, evidenziando l’impegno profuso dal personale del Distaccamento caratterizzato da lavoro di squadra e contributo quotidiano al servizio del Paese: “…Si potrebbe pensare che l’esercizio del Comando sia solo impartire ordini. Ma non è così. Comandare è qualcosa di molto più complesso. Significa interagire, influenzare e sforzarsi di fare gioco di squadra…la differenza, ciò che trasforma una semplice linea sulla carta in un reparto d’èlite, è la prestazione. E’ l’eccellenza dell’esecuzione, lo spirito di adattamento e la determinazione incrollabile che voi tutti avete messo in campo per raggiungere gli obiettivi assegnati al Distaccamento”.

A raccogliere il testimone è il Tenente Colonnello CATALANO, che nel suo intervento ha espresso determinazione e fiducia nell’affrontare il nuovo incarico, e rivolgendosi al personale del Distaccamento Aeronautico ha dichiarato “…siete la risorsa più preziosa su cui farò affidamento durante il mio comando, voi siete la vera forza distintiva che ci permetterà di affrontare le sfide anche quelle più ambiziose. E’ solo confidando nella certezza della vostra collaborazione, competenza e professionalità che oggi posso garantire il mio impegno, al meglio delle mie possibilità, per adempiere al compito che mi è stato assegnato…”.

Il Vice Comandante delle Scuole AM/3^ Regione Aerea Generale di Divisione Romeo PATERNO’ nel suo discorso conclusivo ai presenti ha sottolineato come “il cambio al vertice di un reparto rappresenta un evento fisiologico che, attraverso un ricambio di energie fisiche ed intellettuali, garantisce nuovi impulsi e alimenta nuove progettualità. Tutto ciò avviene nel solco della condivisione dei valori e degli ideali che costituiscono le fondamenta della nostra Forza Armata, assicurando al contempo linfa ed energia per rispondere con dinamicità a nuove sfide. Al Ten. Col. Centonze va il mio plauso per l’ammirevole guida e i risultati conseguiti, mentre al Ten. Col. Catalano rivolgo la mia piena fiducia, certo che saprà proseguire con pari dedizione in questo nuovo e delicato incarico”.

Con il passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello CENTONZE e il Tenente Colonnello CATALANO, il Distaccamento Aeronautico di Otranto apre dunque una nuova fase della propria attività, nel segno della continuità, della professionalità e della capacità di affrontare con rinnovato slancio le sfide future.