Taviano, si insedia la nuova Commissione per le Pari Opportunità. Sara Manni Presidente

TAVIANO – Nella giornata di ieri si è insediata la Commissione Pari Opportunità del Comune di Taviano, che, in prima convocazione, ha proceduto all’elezione delle proprie cariche. TAVIANO – Nella giornata di ieri si è insediata la Commissione Pari Opportunità del Comune di Taviano, che, in prima convocazione, ha proceduto all’elezione delle proprie cariche.

All’unanimità dei voti, Sara Manni è stata eletta Presidente, Monica Campa Vicepresidente e Anna Chiara Micheli Segretaria.

Una scelta che ha inteso valorizzare anche l’esperienza e la continuità, individuando nella Presidente una figura che aveva già fatto parte della precedente Commissione Pari Opportunità durante la passata Amministrazione.

È un segnale che riteniamo importante: le pari opportunità, l’inclusione, il rispetto e la tutela dei diritti sono temi che riguardano l’intera comunità e devono poter trovare un terreno comune, al di là delle stagioni amministrative.

In questo senso, ci auguriamo che il lavoro della nuova Commissione possa proseguire nel segno della continuità, facendo tesoro di quanto già realizzato e, allo stesso tempo, aprendosi a nuove idee, nuove sensibilità e nuove progettualità.

Alla seduta ha preso parte anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, Anna Toma, che ringraziamo per la presenza e per aver condiviso con noi questo importante momento istituzionale.

Un doveroso e sentito ringraziamento va al Presidente uscente e a tutte le componenti della precedente Commissione Pari Opportunità, per il lavoro svolto e per il contributo che hanno saputo offrire alla nostra comunità.

Alla Presidente, alla Vicepresidente, alla Segretaria e a tutti i componenti e le componenti della nuova Commissione rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Siamo certi che ciascuna e ciascuno saprà offrire il proprio contributo personale, umano e professionale, rappresentando un valore aggiunto per il lavoro della Commissione.