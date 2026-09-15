Rissa a bordo della nave da crociera: 13 giovani denunciati dalla Polmare di Palermo, coinvolto un gruppo di salentini

PALERMO – Una violenta lite scoppiata durante la navigazione notturna tra Napoli e Palermo si è conclusa con la denuncia a piede libero di 13 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a bordo di una nave da crociera, scatenando l’intervento degli agenti della Polizia di Frontiera Marittima all’arrivo del bastimento nel porto del capoluogo siciliano.

Gli accertamenti condotti dalla Polmare hanno permesso di ricostruire uno scontro tra due distinte fazioni: un gruppo di giovani siciliani, imbarcatisi a Palermo, e una comitiva di ragazzi salentini, saliti a bordo nella tappa di Civitavecchia.

I disordini sono iniziati nei pressi della discoteca di bordo per futili motivi, innescati da un apprezzamento rivolto a una ragazza. Il confronto verbale si è rapidamente trasformato in uno scontro fisico, durante il quale i coinvolti hanno fatto uso di sedie, tavolini e suppellettili presenti nell’area ricreativa.

La rissa si è poi spostata lungo i corridoi e nella zona degli ascensori della nave. In questa fase della colluttazione, un giovane è stato colpito con calci alla testa mentre si trovava ormai a terra privo di sensi. Il ferito è stato successivamente sottoposto ad accertamenti sanitari presso una struttura ospedaliera, che hanno escluso lesioni con pericolo di vita.

All’attracco della nave a Palermo, gli agenti della Polmare hanno acquisito ed esaminato i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza di bordo, identificando i 13 partecipanti. Tutti i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo con l’accusa di rissa aggravata.