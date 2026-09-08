Domenica 13 settembre l’inedito live di Cristiana Verardo, Carolina Bubbico e Rachele Andrioli conclude la prima edizione di Véspera

MANCAVRSA (Lecce) – Tramonto, ascolto, comunità che si ritrova, sostenibilità ambientale. Domenica 13 settembre, alla Spiaggetta dei Cavalli di Marina di Mancaversa, con una raccolta collettiva di rifiuti e il concerto al crepuscolo (ore 18:30 | ingresso libero) di Cristiana Verardo, Carolina Bubbico e Rachele Andrioli si conclude la prima edizione di Véspera, rassegna ideata da Coro a Coro APS, con il sostegno del Comune di Taviano – Città dei Fiori e TerrAmare. Dopo il primo appuntamento di giugno con il cantautore Gnut e l’esibizione di agosto con la cantante, violinista e compositrice Natalia Abbascià, l’ultima tappa ospita tre tra le voci più riconoscibili della scena mediterranea, protagoniste di un progetto dedicato alla Puglia come terra d’incontro. Le artiste porteranno sulla sabbia un repertorio che parla di identità, accoglienza e diversità come ricchezza, intrecciando tradizioni locali, canto popolare, scrittura d’autore e sonorità contemporanee. Prima della musica, alle 17:00, la spiaggia sarà protagonista di un momento di cura collettiva con una raccolta rifiuti organizzata in collaborazione con Plastic Free Puglia. Chi partecipa potrà portare guanti, energia e voglia di lasciare il mare più bello di come lo ha trovato.

Cristiana Verardo, cantautrice salentina classe 1990, ha esordito nel 2017 con La mia voce e nel 2019 ha vinto il Premio Bianca d’Aponte. Dopo Maledetti ritornelli (2021), nel 2025 ha pubblicato L’Avversaria. Tra gli otto vincitori di Musicultura 2023, si è esibita anche in Giappone e al Festival della Canzone Italiana di Parigi. Nel 2026, dopo la vittoria a 1MNEXT, è salita per la prima volta sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma. Nel suo percorso ha collaborato, tra gli altri, con Tosca, Vinicio Capossela, Gnut, Erica Mou e Davide Shorty. Cantautrice, musicista, compositrice e direttrice d’orchestra, Carolina Bubbico insegna Canto Pop al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Il suo quarto album, Vocàlia, uscito per GroundUP Music, è un progetto vocale multilingue, femminile, corale e inclusivo, costruito intorno ai temi dell’incontro, della rinascita e della speranza. Nel disco canta in italiano, inglese, spagnolo e portoghese, affiancata da autrici e autori come Becca Stevens, Greta Panettieri, Giuseppe Anastasi, Simona Severini, Lauryyn, Antonio Villeroy e la stessa Cristiana Verardo. Rachele Andrioli, cantante, percussionista e autrice salentina, ha condiviso il palco con artisti come Officina Zoé, Cesare Dell’Anna, Arto Lindsay, Piers Faccini e Baba Sissoko. Dopo numerose esperienze e tre album realizzati con Rocco Nigro, nel 2022 per Finisterre è arrivato Leuca. L’esordio solista, che intreccia voce, percussioni, memoria e suggestioni mediterranee, ha vinto il Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana. Da segnalare anche l’esperienza di Coro a Coro, laboratorio permanente di canto polifonico femminile diventato negli anni uno spettacolo capace di attraversare repertori popolari e d’autore provenienti da diverse parti del mondo.

Véspera nasce come invito a rallentare, ad abitare i luoghi attraverso la musica e a ritrovare una dimensione semplice e condivisa del tempo: il mare, le voci, l’ultima luce, una comunità che si raccoglie sulla sabbia. Tre appuntamenti a ingresso libero, pensati come una pausa dal rumore e dalla fretta, in cui l’esperienza culturale si intreccia con la cura del paesaggio e con una fruizione più consapevole degli spazi naturali. La sostenibilità è parte integrante del progetto. La manifestazione sceglie una formula essenziale e a basso impatto, valorizzando un luogo aperto senza sovraccaricarlo e invitando il pubblico al rispetto e alla responsabilità. Non solo spettacolo, dunque, ma anche piccoli gesti collettivi per riconoscere il valore dell’ambiente costiero, ridurre l’impronta dell’evento e promuovere comportamenti più attenti: portare con sé un telo, evitare rifiuti inutili, lasciare la spiaggia pulita, muoversi con attenzione dentro un ecosistema fragile e prezioso.

Coro a Coro APS nasce da un progetto ideato dalla musicista e cantante Rachele Andrioli, vincitrice del Premio Nazionale e del Premio Giovani Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana 2023. L’esperienza prende forma attorno a un coro di donne unite dalla passione per il canto e dalla ricerca sui repertori tradizionali provenienti da diverse culture del mondo. Nel percorso di Coro a Coro, la pratica corale diventa molto più di un esercizio musicale: è uno spazio di ascolto, relazione e scambio. Voci differenti imparano a riconoscersi, ad accordarsi, a generare un suono comune, trasformando il canto in una possibilità concreta di incontro e connessione. Da questa idea condivisa è nata la volontà di costituire un’associazione di promozione sociale, impegnata a promuovere, attraverso la musica, il dialogo culturale e la riflessione sul presente a partire da una prospettiva femminile.

Ingresso libero