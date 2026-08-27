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Da lunedì 31 agosto riprendono gli scavi archeologici nel sito di Vereto a Patù

Lunedì 31 agosto riprendono gli scavi archeologici nel sito di Vereto, a Patù (Lecce), nell'ambito del progetto del Comune "La costa ionica tra greci e indigeni: Torre San Gregorio, Approdo di Vereto", finanziata dalla Regione Puglia e condotta dall'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" con la direzione scientifica di Valentino Nizzo, su concessione del Ministero della Cultura.

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