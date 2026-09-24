Festival del Cinema Europeo: svelata la cinquina dei finalisti per il Premio Mario Verdone

LECCE – Il Festival del Cinema Europeo di Lecce si appresta a varare la sua ventisettesima edizione, in programma dal 7 al 14 novembre presso il Multisala Massimo, riproponendo uno degli appuntamenti centrali della rassegna: il Premio Mario Verdone, giunto al traguardo dei diciassette anni. Il riconoscimento, nato dall’intesa tra la manifestazione e la famiglia Verdone, intende valorizzare le opere prime della cinematografia nazionale emerse nel corso dell’ultima stagione.

I cinque titoli selezionati dal direttore del Festival, Alberto La Monica, d’intesa con il direttivo del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) guidato da Laura Delli Colli, vedono in corsa Cattiva strada di Davide Angiuli, Strike – Figli di un’era sbagliata diretto dal trio Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, Il primo figlio di Mara Fondacaro, Tienimi presente di Alberto Palmiero e Notte prima degli esami 3.0 firmato da Tommaso Renzoni.

La decretazione del vincitore spetterà, come di consueto, a Carlo, Luca e Silvia Verdone, che assegneranno la statuetta durante le giornate conclusive della kermesse leccese. In una nota congiunta, i fratelli Verdone hanno evidenziato come le opere prescelte riflettano la pluralità di linguaggi ed espressività del panorama giovanile contemporaneo, confermando la vocazione del premio nel tracciare un ponte tra l’eredità critica del padre e i percorsi emergenti del cinema italiano.