A Martano la IV edizione di “Armonie per la Vita”

MARTANO (Lecce) – Ci sono dolori che si trasformano in luce, ferite profonde che sanno farsi abbraccio e speranza per l’intera comunità. È questa la forza autentica dell’associazione “Figli in Paradiso – ali tra cielo e terra”, una realtà nata dal cuore per trasformare il ricordo e l’amore eterno per i propri cari in gesti concreti di vita e di sostegno. Un cammino fatto di sensibilità e presenza costante che, anno dopo anno, continua a mobilitare risorse, energie e affetto attraverso iniziative di solidarietà destinate a portare un aiuto reale a chi ne ha più bisogno.

L’impegno profuso dall’associazione torna a pulsare con forza in occasione della IV edizione di “Armonie per la Vita”, la serata evento ideata e curata con passione da Anna Katia Toraldo. Un appuntamento speciale che rinnova la propria missione benefica: quest’anno, l’intera raccolta fondi sarà devoluta all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce, per sostenere la cura e la vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

L’evento si terrà sabato 26 settembre 2026, a partire dalle ore 20:30, nella suggestiva cornice di Piazza Caduti a Martano.

Sarà una serata di grandissima intensità artistica ed emotiva, capace di fondere note, parole e movimento. Sul palco si esibirà il gruppo musicale Ànemos Salento, formato da talentuosi musicisti: Luca De Giorgi (Pianoforte e chitarra), Daniela Bray (Flauto e ottavino), Alessandro Nassisi (Fisarmonica e voce), Alberto Tommasi (Batteria).

Ad arricchire e rendere ancora più suggestivo lo spettacolo saranno le performance del Centro Danza Chassè, che incanterà il pubblico con le coreografie curate da Melissa Raho.

La conduzione della serata sarà affidata al giornalista Antonio Soleti.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con Ànemos Salento e Centro Danza Chassè, gode del patrocinio della Città di Martano.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza. Una serata speciale a cui ognuno è invitato a prendere parte, per condividere un momento di profonda bellezza, arte e comunità, uniti nel segno della solidarietà e dell’amore per la vita.