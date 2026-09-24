Darsena di San Cataldo, Scorrano replica alle accuse sui social: “La gestione continuerà, proroga fino all’avvio dei lavori CIS”

LECCE – Trenta barche su 135 posti disponibili: sono questi i numeri che stanno mettendo in difficoltà la gestione della darsena di San Cataldo, partita in una fase già molto avanzata della stagione estiva. La società affidataria ha chiesto più tempo per provare a rendere sostenibile economicamente l’attività e l’amministrazione comunale si prepara a prorogare la concessione, attualmente in scadenza il 31 ottobre, fino all’effettivo avvio dei lavori finanziati con il CIS. A intervenire sulla vicenda è l’assessore all’Urbanistica, al Patrimonio e al Parco di Rauccio, Gianpaolo Scorrano, che replica anche alle critiche circolate in queste ore sui social. L’avvio della gestione, del resto, non è stato semplice. Prima dell’affidamento è stato necessario completare le procedure amministrative e burocratiche e la concessione è arrivata soltanto il 5 agosto, quando una parte consistente dei diportisti aveva già individuato altri approdi per la stagione.

Da qui il numero ridotto di contratti sottoscritti, circa 30 a fronte dei 135 posti disponibili, e le conseguenti perdite lamentate dal gestore. Scorrano chiarisce però che l’obiettivo del Comune è consentire alla società di proseguire l’attività per un periodo più lungo, in attesa degli interventi strutturali previsti. “Mi segnalano da più parti un video che starebbe circolando sui canali social inerente la darsena di San Cataldo nel quale si riportano una serie di inesattezze, giusto per usare un eufemismo, che necessitano di doverose rettifiche e correzioni.

Si inizia con l’evidenziare quelle “temporali”, dall’anno in cui sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Darsena (che è il 2017 e non il 1981) a quello in cui la ditta incaricata dall’amministrazione Salvemini è stata raggiunta da interdittiva antimafia come il sottoscritto aveva facilmente pronosticato quando era all’opposizione (ottobre 2018 e non il 2017), passando per il numero di anni trascorso dall’insediamento del governo di Adriana Poli Bortone ad oggi (luglio 2024 e quindi 2 anni e non 3 se la matematica non è un’opinione). Sempre nel video si allude, inoltre, all’inutilità e allo spreco di denaro pubblico per aver svolto dei lavori di dragaggio che a nulla sarebbero serviti vista la conformazione morfologica dell’area, come più è più volte affermato nel corso di questi ultimi mesi dal sedicente autore del video.

Probabilmente il signore in questione, smentito dall’effettiva messa in funzione della Darsena che perdura da circa due mesi (altro che agosto inoltrato!), non è a conoscenza che si è intervenuti d’urgenza anche e soprattutto per scongiurare un problema di ordine igienico – sanitario legato alla stagnazione della posidonia nel bacino che, oggi, possiamo dire risolto, suo malgrado, a beneficio della marina tutta. Addirittura si preoccuperebbe, o almeno così vorrebbe far credere, delle casse spoglie della Ditta privata che si è aggiudicata l’appalto pubblico cui, sempre secondo i soliti bene informati, non avrebbe dovuto partecipare nessuno vista la stagione oramai avanzata e date le criticità strutturali della Darsena note ai più. Così, invece, non è stato. Al bando pubblico, infatti, hanno partecipato ben 4 società del territorio leccese e la Ditta che si è aggiudicata la gara sta gestendo in maniera ottimale la struttura, seppure con alcune difficoltà economiche legate all’esiguo numero di contratti sottoscritti che, è bene precisare, non dipendono assolutamente dall’operato dell’amministrazione.

Ad ogni buon conto, per rasserenare il preoccupato “regista-attore”, le richiamate difficoltà saranno presto sopperite per il tramite della proroga della concessione dal 31 ottobre c.a. fino all’inizio effettivo dei lavori del CIS, come peraltro annunciato nei giorni scorsi dallo scrivente. Ma c’è di più! Nel video si arriva, persino, a giudicare i progetti CIS redatti da professionisti esperti e qualificati che hanno operato in stretta collaborazione con il dipartimento di ingegneria idraulica di Unisalento mettendone in discussione efficacia e pubblica utilità. Probabilmente al sottoscritto, che di professione è architetto, sfuggono le innumerevoli competenze tecniche, politiche, geomorfologiche e probabilmente anche oniriche di chi fa affermazioni negative di tal fatta senza tuttavia avere solide basi e/o studi in materia di ingegneria, morfologia costiera e analisi dei movimenti periodici di innalzamento e abbassamento del livello del mare. Eppure chi di professione fa giornalismo e comunicazione dovrebbe conoscere bene l’importanza di verificare approfonditamente le proprie fonti d’informazione prima di lasciarsi andare in valutazioni pubbliche che di fatto screditano, anche in maniera grave, il lavoro altrui.

Insomma, oggi, qualcuno vorrebbe indegnamente imputare a quest’Amministrazione colpe e responsabilità che non ha e che, francamente, non esistono, al solo scopo di cercare un pò di visibilità dopo il proprio “fallimento” nella scorsa campagna elettorale. Per concludere e rispondere alle “perplessità” sollevate solo in quest’ultimo periodo (verrebbe da chiedersi dove fosse questo signore dal 2012 ad oggi) lo scrivente può affermare (sperando di non essere tacciato nuovamente come “tronfio”) che la gestione attuale della Darsena andrà avanti anche nei prossimi mesi, così come la medesima infrastruttura (implementata con i lavori del CIS già autorizzati) continuerà a svolgere la propria funzione di approdo e di riparo per piccole imbarcazioni anche quando il porto turistico vedrà la luce. Nessun danno dunque, e nessuno sperpero di denaro pubblico, ma solo la ferma volontà dell’amministrazione di garantire un servizio necessario alla riqualificazione e alla sicurezza delle nostre marine.

Una cosa è certa: al contrario del precedente gestore che ha deciso di TIRARE (è così che si dice) i remi in barca, l’attuale governo cittadino ha dimostrato -con i fatti e nonostante le difficoltà economiche e progettuali- di non MOLLARE e di mantenere le promesse, siano esse di-mari o di-darsene, non certamente di-Pinocchio. Se ne faccia una ragione questo egregio signore, magari dopo una bella passeggiata (sarebbe meglio una nuotata) nell’acqua del canale. Poi, qualora avesse proposte concrete da avanzare al riguardo, anziché ripetere come una litania che per la darsena non si può fare niente, le porte del Comune sono sempre aperte. Quanto sopra giusto per onor del vero, perché le bugie fanno male a chi quotidianamente lavora con sacrificio e dedizione per la marina e nella marina”.