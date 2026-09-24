Crisi del florovivaismo e ferite della Xylella: Leverano porta le istanze del Salento al tavolo regionale

LEVERANO (Lecce) – I rincari delle materie prime, la morsa della concorrenza estera, i limiti logistici e le conseguenze mai del tutto superate del batterio Xylella fastidiosa sul tessuto produttivo salentino. Sono i temi al centro del primo vertice del Comitato Consultivo Florovivaistico della Regione Puglia, svoltosi a Bari, che ha visto la partecipazione del consigliere comunale Rocchino Gatto in rappresentanza del Mercato Florovivaistico di Leverano.

L’incontro ha tracciato una mappatura delle criticità che stringono il comparto agricolo e florovivaistico locale, evidenziando tra i punti nodali anche il mancato ricambio generazionale tra gli addetti e la progressiva frammentazione dei terreni agricoli. Nel corso del suo intervento, Gatto ha posto l’accento sullo stato delle campagne salentine, caratterizzate da ampie porzioni di fondi incolti, sollecitando interventi regionali mirati al ripristino del paesaggio rurale e alla tutela del patrimonio verde.

Tra le istanze presentate dalla delegazione leveranese figura la richiesta di rendere itinerante il confronto istituzionale: l’obiettivo dichiarato è trasferire la sede di una delle prossime sedute del tavolo tecnico sul Distretto florovivaistico direttamente a Leverano, coinvolgendo in prima persona le aziende e gli operatori della filiera. Una proposta che ha incassato una prima apertura da parte dei rappresentanti regionali per i prossimi mesi.