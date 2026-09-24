Auto in panne va a fuoco all’ingresso di Lecce: traffico in tilt nell’ora di punta

LECCE – Un’automobile avvolta dalle fiamme all’altezza del Foro Boario ha paralizzato la circolazione stradale alle porte del capoluogo barocco. L’incendio si è sviluppato intorno all’orario d’ingresso negli istituti scolastici lungo lo snodo rotatorio che regola l’accesso in città per chi proviene dalla statale per Brindisi, a breve distanza dai complessi giudiziari civile e penale.
A scatenare il rogo è stata una avaria meccanica che ha costretto il conducente ad arrestare la marcia prima che le lingue di fuoco si estendessero all’intera carrozzeria. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, allertati dagli automobilisti in transito, sono intervenuti d’urgenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la sede stradale.
Le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dell’asfalto hanno imposto il blocco temporaneo del traffico in un’arteria strategica per il flusso veicolare diretto verso la rete dei viali e il centro cittadino, causando prolungati incolonnamenti e disagi alla viabilità urbana.
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