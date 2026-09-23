Filiera Agricoltura Puglia: la strategia regionale per creare valore ai prodotti e alle imprese”

Dalla trasformazione dei prodotti alla logistica, dall’aggregazione delle imprese alla conquista dei mercati internazionali: la Regione Puglia rafforza la strategia “Filiere di Puglia” per consolidare il sistema agroalimentare regionale e aumentare il valore aggiunto che resta sul territorio. Una strategia che parte da un comparto che, secondo i dati presentati dagli Uffici Studi di Unioncamere Puglia, conta oltre 77 mila sedi d’impresa e che negli ultimi anni ha registrato una crescita particolarmente significativa dell’occupazione nella trasformazione alimentare: +21,6% rispetto al 2021, con oltre 33.700 addetti nel secondo trimestre 2026.

È questo il quadro emerso questa mattina in Fiera del Levante, al padiglione 152, nel corso della giornata “Dalla terra al valore: costruire le filiere del futuro”, che ha riunito rappresentanti delle imprese, enti, associazioni di categoria e operatori del sistema agroalimentare pugliese. Al centro del confronto, la strategia regionale per rendere le filiere più forti, integrate e competitive, sostenendo la trasformazione, l’innovazione, l’aggregazione e l’accesso ai mercati.

“Per noi l’agricoltura resta un pilastro dell’economia pugliese – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. Rappresenta circa il 6% del prodotto interno lordo regionale, il doppio rispetto alla media nazionale. Oggi, però, la sfida non è soltanto produrre, ma soprattutto trasformare, creare valore aggiunto e generare occupazione sul territorio. In Puglia abbiamo oltre 77 mila imprese dell’agro-business, ma la trasformazione rappresenta ancora una parte più contenuta del sistema. È proprio su questo passaggio che dobbiamo intervenire, perché trasformare di più in Puglia significa trattenere una quota maggiore del valore delle nostre produzioni e rafforzare l’economia regionale.

Per questo – ha proseguito Decaro – abbiamo destinato 40 milioni di euro a “Filiere di Puglia”, una misura pensata per sostenere gli investimenti delle imprese della trasformazione e accompagnarle nei processi di crescita e innovazione. Sono 169 i progetti presentati e 55 quelli già istruiti e ammessi a finanziamento. Parallelamente stiamo investendo sulla logistica, che è un elemento decisivo per rendere le nostre imprese più competitive. Da un lato riparte, con un investimento privato e un intervento pubblico regionale, il progetto dell’interporto di Surbo; dall’altro, come abbiamo già annunciato, nei prossimi giorni partirà da Grottaglie il primo cargo per il trasporto merci, realizzato in collaborazione con Poste Italiane e Poste Air Cargo. L’obiettivo è partire da un terminal e costruire progressivamente un vero hub logistico, capace di ridurre costi e tempi di esportazione per le imprese pugliesi e, più in generale, per quelle del Mezzogiorno”.

“Creare e trattenere valore in Puglia è uno degli obiettivi centrali della strategia di governo che stiamo portando avanti – ha ribadito l’assessore all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli –. La nostra agricoltura è forte, con produzioni di qualità riconosciute sui mercati, ma dobbiamo fare un passo in più: trasformare di più in Puglia, commercializzare meglio e accompagnare le imprese verso nuovi mercati, perché una quota maggiore del valore generato dalle nostre produzioni rimanga sul territorio e si traduca in reddito e occupazione.

È questa la visione alla base di “Filiere di Puglia”. Con il bando da 40 milioni di euro stiamo sostenendo concretamente gli investimenti nella trasformazione e abbiamo scelto di valorizzare gli accordi di filiera, perché crediamo che produttori, trasformatori e commercializzatori debbano lavorare insieme. Una filiera è forte quando riesce a fare sistema, aumentare la capacità contrattuale delle imprese, innovare e affrontare con maggiore forza i mercati. La crescita delle filiere passa anche dalla capacità di costruire sinergie con altri settori strategici della Puglia. Agriturismo, enoturismo e oleoturismo sono esempi concreti di come la produzione agricola possa diventare esperienza, attrattività e promozione del territorio, creando nuove opportunità per le imprese e per le comunità. I dati sull’export e sulla trasformazione ci dicono che esiste una capacità di crescita importante. Dobbiamo ora consolidarla e accompagnarla con politiche che favoriscano investimenti, aggregazione, innovazione e internazionalizzazione. La sfida dei prossimi anni è costruire filiere più forti e organizzate, capaci di trasformare la qualità delle nostre produzioni in maggiore valore per gli agricoltori e per tutta l’economia pugliese”.

La strategia regionale approfondita quest’oggi in Fiera trova una prima concreta attuazione nell’avviso pubblico “Filiere di Puglia”, finanziato con 40 milioni di euro dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2023-2027, destinato all’ammodernamento delle strutture esistenti e all’introduzione di nuove tecnologie, impianti di lavorazione e linee di trasformazione e confezionamento. Sono 169 i progetti presentati, di cui 55 già istruiti e ammessi a finanziamento, con il coinvolgimento di numerose cooperative e imprese dei diversi comparti: dall’ortofrutta al vitivinicolo, dalla cerealicoltura alla trasformazione del latte e delle olive. Gli interventi consentiranno, tra l’altro, agli oleifici di sostituire le presse discontinue con sistemi di estrazione continua dell’olio; alle imprese ortofrutticole di attrezzare centrali per lo stoccaggio e l’identificazione dei prodotti; alle aziende vitivinicole di intervenire nei processi di stoccaggio e confezionamento del vino; al comparto lattiero-caseario di acquistare macchinari e attrezzature per migliorare le linee di produzione dei derivati del latte. L’obiettivo è accompagnare la crescita delle imprese e, allo stesso tempo, favorire una maggiore integrazione tra i diversi anelli della filiera, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione.

La mattinata ha visto gli interventi di Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia, Luigi Trotta, dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Rosella Anna Maria Giorgio, dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, e della direttrice del Dipartimento Agricoltura, Antonella Bisceglia. Al centro dei lavori lo scenario del sistema agroalimentare pugliese, le politiche regionali e gli strumenti per rafforzare competitività, sviluppo delle filiere e promozione. Una riflessione sulle prospettive future dell’agricoltura e dell’agroalimentare pugliese che si è conclusa, prima dell’apertura dei tavoli tematici di approfondimento, con l’intervento di Damiano Petruzzella, amministratore scientifico del CIHEAM Bari.

I numeri dell’agro-business pugliese (Fonte: Ufficio studi Unioncamere Puglia)

I dati presentati dagli Uffici Studi di Unioncamere Puglia confermano il peso strategico dell’agro-business nell’economia regionale e mostrano una crescita particolarmente significativa della trasformazione.

Nel secondo trimestre 2026 il comparto conta oltre 77 mila sedi d’impresa: il settore agricolo ne rappresenta 71.911, pari al 19,24% del totale delle imprese regionali, mentre l’industria alimentare conta 4.928 imprese. Nel complesso, la Puglia rappresenta il 10,84% delle imprese dell’agro-business italiano. Il dato più significativo riguarda l’occupazione nella trasformazione alimentare: gli addetti sono passati dai 27.779 del 2021 ai 33.791 del secondo trimestre 2026, con una crescita del 21,6%. Anche l’agricoltura mantiene un peso occupazionale rilevante, con oltre 99 mila addetti, pari al 9,71% dell’occupazione regionale.

La capacità del comparto di generare valore emerge anche dalla crescita della produzione: il valore dell’agro-business pugliese è passato dai 3,64 miliardi di euro del 2007 agli 11,92 miliardi del 2024, con un incremento del 227%. Nel 2025, inoltre, l’export di food, vino e bevande ha raggiunto 2,909 miliardi di euro, il 56,1% in più rispetto al 2021.

Numeri che confermano la forza della vocazione agricola pugliese, ma anche la crescente capacità del sistema di trasformare questa vocazione in valore aggiunto, occupazione e presenza sui mercati internazionali.