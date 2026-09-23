Furto ai danni di una sala slot: in due condannati a 2 anni e 8 mesi ciascuno

COPERTINO (Lecce) – Si chiude con una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione il processo a carico di Nicolò Nestola e Domenico Tulipano, rispettivamente di 22 e 26 anni, entrambi residenti a Copertino, finiti in carcere nella notte tra il 12 e il 13 aprile per un furto ai danni della sala slot Snai di Novoli, in via Carmiano. La sentenza è stata emessa dalla giudice Francesca Mariano al termine del processo che si è celebrato in abbreviato e riconosce le attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate. Subito dopo l’udienza di convalida, un’altra giudice, Tea Verderosa, aveva alleggerito la custodia cautelare in carcere con quella più blanda dei domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico per i due giovani, difesi dagli avvocati Daniele Scala e Lorenzo Rizzello.

I due giovani, insieme a un terzo soggetto ancora ricercato, dopo aver forzato uno degli ingressi, secondo i carabinieri, sarebbero riusciti ad accedere ai locali per poi prendere di mira una macchinetta cambiamonete portando via oltre 5.000 euro. La fuga dei responsabili, però, durò ben poco. Grazie al sistema di localizzazione Gps installato all’interno del dispositivo, i carabinieri riuscirono a tracciare in tempo reale i movimenti dei fuggitivi.

L’inseguimento si concluse nel centro storico di Copertino, dove i militari bloccarono gli autori del furto, che, poco prima, si erano schiantati su un palo con l’auto usata per la fuga, una Fiat Punto. La refurtiva venne così restituita.

I due, nel corso dell’udienza di convalida, ammisero le proprie responsabilità, senza fornire le generalità comunque del terzo complice. E dal carcere passarono ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.