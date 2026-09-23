“Ho messo in fuga i ladri” ma era falso. Era un modo per riconquistare la compagna e il giudice lo assolve

MINERVINO (Lecce) – Cosa non si fa per riconquistare la propria amata quando la crisi in una coppia appare ormai una questione irreversibile. Per informazioni su originali espedienti ci si può rivolgere a un 26enne, residente a Minervino (un paesino in provincia di Lecce), che – per riavvicinare la fidanzata a sé – si sarebbe assurto a uomo coraggioso e sprezzante del pericolo con un gesto da braveheart: ovvero sventando un furto in casa – con la convivente in quei frangenti all’interno – e mettendo in fuga i ladri che lo avevano persino immobilizzato e minacciato con un fucile a canne mozze.

Con una simile dimostrazione d’amore, il giovane salentino confidava di riconquistare il cuore della sua amata in quel periodo sempre più convinta di chiudere la relazione. C’è un però che derubrica questa storia con protagonista un giovane valoroso e vigoroso in un caso giudiziario: il 26enne aveva inventato tutto. Nessun commando armato di fucile e messo in fuga si sarebbe materializzato sotto l’abitazione della coppia la sera del 5 dicembre 2023 così come nessun ladro sarebbe entrato in casa mesi prima – il 28 novembre 2022 – quando il ragazzo aveva denunciato un’irruzione nell’abitazione in cui viveva con la compagna. Arricchendo il racconto – per renderlo ancora più credibile – di aver intravisto subito dopo il furto un individuo in fuga sui tetti delle abitazioni limitrofe.

Anche questo episodio, dalle successive indagini, sarebbe stato frutto della fervida fantasia del 26enne. Perché a mettere a soqquadro l’intera abitazione per poi scappare con circa 2.000 euro custoditi in una scatola posizionata su una libreria era stato lui. Il nome del giovane era così finito in un fascicolo d’indagine coordinato dalla pm Erika Masetti per furto aggravato e simulazione di reato. Accuse, però, dalle quali è stato assolto. Il giudice ha tenuto conto delle giustificazioni del giovane salentino. In sede di interrogatorio il 26enne aveva ammesso di aver simulato il furto compiuto da ignoti così come l’assalto armato sventato grazie a un atto di coraggio giustificando le sue falsità come un modo per invogliare la compagna a ritornare sui suoi passi.

“L’ho difesa da un’aggressione così non mi avrebbe più lasciato” raccontò ai carabinieri quando si ripresentò in caserma per ritrattare quanto aveva raccontato qualche giorno prima. Per la difesa, come sostenuto nel corso della discussione dall’avvocato Umberto Leo, si sarebbe trattato di fatti così modesti da doverne escludere la responsabilità. Ed effettivamente il 26enne è stato assolto dalla giudice monocratica Valeria Fedele che ha ritenuto i fatti di lieve entità. Assolto da un giudice e perdonato dalla fidanzata: i due continuano a vivere insieme dopo aver superato il momento di crisi. E i soldi rubati? Lieto fine anche per questo ulteriore aspetto della vicenda perché i 2.000 sono stati restituiti dopo una tacita remissione della denuncia della convivente. E la coppia è tornare a vivere felice e contenta, sotto lo stesso tetto.