Fitto: “Pnrr alla fase finale, continuerà a produrre benefici”

BRUXELLES – “Oggi scade il termine per l’attuazione delle riforme e degli investimenti dei Piani nazionali di ripresa e resilienza. Una tappa importante per NextGenerationEU. Ma il lavoro continua. Il 30 settembre scade il termine per le richieste finali di pagamento degli Stati membri, il 31 dicembre quello per il completamento dei pagamenti da parte della Commissione”. Lo scrive sui social il vicepresidente della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto.

“️NextGenerationEu è strumento eccezionale, nato come risposta comune a crisi senza precedenti, che ha sostenuto riforme e investimenti e continuerà a produrre benefici duraturi. ️Ora la fase finale: continuare l’impegno per trasformare pienamente questo lavoro in risultati concreti per cittadini, imprese e territori”, aggiunge Fitto.