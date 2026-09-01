Flashback Festival, Galatina incontra i grandi nomi della musica e del cinema: quattro serate firmate Boomers

GALATINA – Le storie della musica italiana, i segreti del cinema, i sapori che diventano spettacolo e un omaggio a Lucio Dalla. Dal 3 al 6 settembre 2026 piazza San Pietro ospiterà il Flashback Festival, quattro serate che porteranno in città Marino Bartoletti, Carlo Massarini, Don Pasta, Claudia Gerini, Manlio Castagna, Renzo Rubino e Gino Castaldo. A firmare il progetto è l’associazione Boomers & Co. Aps, con la direzione artistica di Gigi Rigliaco e la direzione di produzione di Alessandro Spongano, il patrocinio e il contributo della Città di Galatina e della Regione Puglia. Tutti gli appuntamenti cominceranno alle 21 e saranno accomunati da una formula che trasforma il talk show in uno spettacolo, intrecciando conversazioni, musica dal vivo, immagini, racconto cinematografico e cucina.

Non una semplice celebrazione del passato, ma un’occasione per leggere il presente attraverso canzoni, film, esperienze e testimonianze dei protagonisti della cultura italiana. Il pubblico sarà chiamato a riconoscersi nelle storie e a partecipare a una memoria condivisa, in un dialogo capace di avvicinare generazioni diverse. Per Boomers & Co. Aps è una nuova sfida organizzativa e culturale: prolungare la stagione degli appuntamenti cittadini, offrendo a residenti, visitatori e turisti quattro serate in cui la qualità dei contenuti si accompagni al piacere dell’incontro. L’iniziativa è stata presentata ieri in piazza San Pietro, davanti all’Eros Bar. “Abbiamo pensato a un evento a settembre per destagionalizzare – spiega il direttore artistico Gigi Rigliaco –. Si tratta di un nuovo festival con una formula in stile talk show e contenuti culturali molto interessanti. Sarà un racconto molto interessante con grandi protagonisti della musica, del cinema e della cucina”. Il direttore di produzione Alessandro Spongano presenta il Flashback Festival come una nuova scommessa dell’associazione Boomers e del Comune di Galatina: portare in piazza salentini e turisti attraverso un format gradevole e accattivante, nel quale spettacolo e approfondimento culturale possano convivere e coinvolgere pubblici diversi.

Entusiasmo per il nuovo appuntamento è stato espresso anche da Rosaria e Serena Sabella di Sabbellauto (azienda tra i principali sostenitori dell’evento), che hanno sottolineato come, dopo le Ronde della Taranta, il festival punti a riempire nuovamente la piazza, questa volta per quattro giornate. “Siamo orgogliosissimi di ospitare questo evento, diverso da tutti gli altri che si sviluppano durante l’estate, originale e nuovo, tutto da ascoltare. Galatina merita di accogliere eventi culturali ricchi di personaggi che hanno molto da raccontare: questo festival è un’altra occasione per valorizzare la città – spiega il consigliere comunale Andrea Gatto, delegato agli Eventi –. Siamo pronti per questa nuova avventura e ringraziamo l’associazione Boomers per aver organizzato questi appuntamenti. Galatina merita appuntamenti di livello perché ha tanto da offrire”. A tenere insieme le quattro serate sarà anche l’allestimento annunciato dagli organizzatori, ispirato a un’estetica “retro-contemporanea”: scenografie luminose, proiezioni evocative e grafiche che richiamano gli anni d’oro della televisione e della musica italiana contribuiranno a rendere gli appuntamenti immersivi e partecipativi. Il festival darà spazio anche al riconoscimento del talento, con premi a Carolina Bubbico, Raffaele Casarano, Claudia Gerini e Don Pasta.

I Premi Flashback destinati agli artisti salentini valorizzano l’attività artistica, l’innovazione culturale e la continuità generazionale, riconoscendo il lavoro di chi lascia un segno nel mondo dello spettacolo e delle arti. Con questa rassegna, Boomers & Co. Aps propone un’esperienza nella quale linguaggi diversi si incontrano, offrendo a ciascuno la possibilità di ritrovare una parte del proprio vissuto e scoprirne altre attraverso la voce degli ospiti. Un patrimonio culturale da condividere e un’occasione per trasformare piazza San Pietro in un luogo di partecipazione, dove il ricordo non si esaurisce nella nostalgia ma diventa uno strumento per comprendere il presente e immaginare il futuro.

Il programma

Giovedì 3 settembre – Talk & Music

“La colonna sonora della nostra vita”

Piazza San Pietro, ore 21

Protagonisti: Marino Bartoletti e Carlo Massarini.

Musica dal vivo: Carla Petrachi Trio.

Premio Flashback 2026: Carolina Bubbico.

Una serata dedicata ai grandi protagonisti della musica italiana. Attraverso racconti, aneddoti, immagini e musica dal vivo, Bartoletti e Massarini accompagneranno il pubblico in un viaggio lungo oltre settant’anni di storia della canzone, ricostruendo anche i cambiamenti del costume e della società. Il Carla Petrachi Trio interpreterà alcuni dei brani più rappresentativi, trasformando il talk show in uno spettacolo musicale tra sorrisi, nostalgia e riflessione culturale.

Venerdì 4 settembre – Talk & Food

Don Pasta – “Food Sound System”

Piazza San Pietro, ore 21

Protagonista: Don Pasta.

Premio Flashback 2026: Raffaele Casarano.

Premio Cantine Fiorentino: Don Pasta.

Un progetto multimediale nel quale si mescolano cucina salentina, musica, racconto popolare e immagini, tra teatro contemporaneo, storie da cantastorie e disavventure di un cuoco maldestro. Un’esperienza che chiama in causa vista, gusto, olfatto, tatto e udito: ogni parola trova un controcanto nelle immagini e nei suoni che dalla cucina raggiungono la musica. Le esecuzioni rigorosamente dal vivo dialogano con i fornelli, tra reggae, jazz e rock, trasformando il cibo in un racconto di identità, tradizioni e comunità. Il Premio Cantine Fiorentino è dedicato alle personalità che diffondono la cultura gastronomica italiana nel mondo.

Sabato 5 settembre – Talk & Cinema

Incontro con Claudia Gerini

Piazza San Pietro, ore 21

Protagonista: Claudia Gerini.

Con la partecipazione di: Manlio Castagna.

Musica dal vivo: Carla Petrachi Trio.

Interventi: giornalisti e critici cinematografici.

Premio Flashback alla carriera: Claudia Gerini.

Un dialogo aperto con l’attrice sull’evoluzione del linguaggio cinematografico, sulla recitazione e sulle nuove narrazioni seriali. Al centro dell’incontro il cinema italiano tra tradizione e modernità, il rapporto tra teatro e schermo e il confronto con televisione e piattaforme, che stanno ridefinendo il racconto audiovisivo. La musica entrerà nella conversazione attraverso i gusti e i ricordi degli ospiti, in un’interazione con la band presente sul palco.

Domenica 6 settembre – Talk & Music

“Cosa direbbe Lucio”

Piazza San Pietro, ore 21

Protagonisti: Renzo Rubino e Gino Castaldo.

Spettacolo-concerto dedicato a: Lucio Dalla.

Un viaggio di racconto e musica dedicato al genio del grande artista bolognese. Il critico musicale Gino Castaldo guiderà il pubblico attraverso aneddoti, storie e segreti, mentre il cantautore Renzo Rubino reinterpreterà i suoi brani immortali. Parole e musica si alterneranno per restituire il talento, la sensibilità e l’eredità di una delle figure più originali della canzone italiana.

Organizzazione: Boomers & Co. Aps.

Direzione artistica: Gigi Rigliaco.

Direzione di produzione: Alessandro Spongano.

Con il patrocinio e il contributo di: Città di Galatina e Regione Puglia.

Informazioni: 329 6872838 – boomerseventi@gmail.com.