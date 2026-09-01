Adesivi raffiguranti Anna Frank utilizzati dai tifosi del Galatina in vista del derby con Toma Maglie

GALATINA – Una serie di adesivi raffiguranti Anna Frank con la maglietta della Toma Maglie, squadra salentina del campionato di Eccellenza, sono stati affissi in più punti a Galatina, soprattutto nel piazzale della Chiesa Madre, in piazza San Pietro.

L’immagine della giovane uccisa nei lager nazisti sarebbe stata utilizzata da una frangia della tifoseria locale contro la squadra rivale del Toma Maglie, in vista del derby del prossimo 29 novembre. Gli sticker compaiono un po’ dovunque, anche suoi segnali stradali e sui cestini dei rifiuti. Il Comune, con l’assessore allo Sport Francesco Sabato, ha dato incarico alla polizia locale di rimuoverli.

“E’ un gesto deprecabile che fa male allo sport dal quale il Comune di Galatina ci dissocia”, afferma Sabato. “Spero che i responsabili vengano al più presto individuati e puniti”, prosegue. E a prendere le distanze è anche la Società Asd Galatina Calcio che condanna “fermamente qualsiasi atteggiamento discriminatorio, offensivo o lontano dai principi dello sport”, rimarcando che tali iniziative “non sono in alcun modo riconducibili alla società e ai suoi dirigenti”.

L’invito della società sportiva è di “evitare comportamenti che possano danneggiare l’immagine del club e della città”.