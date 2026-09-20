Flora e vegetazione del Salento: Biancospino comune, la spina dei druidi

Il biancospino è un arbusto o piccolo albero appartenente alla famiglia delle Rosaceae, caratterizzato da rami spinosi, piccole foglie lobate e una profusa fioritura primaverile di delicati fiori bianchi o leggermente rosati, seguiti in autunno da bacche rosse (i cinorrodi).

Considerato sacro sin dall’antichità, il biancospino ha un forte legame con il folklore europeo. I Romani lo chiamavano alba spina e lo consacravano alla dea Cardea, protettrice della soglia e dei bambini, oltre ad utilizzarlo nei rituali nuziali come simbolo di speranza. Per i Celto-druidi, il biancospino era la pianta del mese di maggio e un portale per il regno delle fate; abbatterne uno senza motivo portava sfortuna. Una celebre leggenda cristiana vuole che la corona di spine di Cristo fosse intrecciata con rami di biancospino, e che la celebre spina di Glastonbury nacque dal bastone di Giuseppe d’Arimatea piantato nel terreno.

Oggi la fitoterapia lo definisce “il latte del cuore”. Ricco di flavonoidi e proantocianidine, ha spiccate proprietà ipotensive, cardiotoniche e vasodilatatrici. Viene ampiamente impiegato per regolarizzare il ritmo cardiaco nelle palpitazioni lievi e per combattere l’ansia, lo stress e l’insonnia grazie al suo effetto calmante sul sistema nervoso centrale.