L’almanacco di oggi 20 settembre

Il Santo del giorno: Santa Candida. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Mèiu capu ti sarda ca cuta ti balena. Significato: E’ meglio essere testa di sarda che coda di balena. E’ meglio essere dirigente (anche se di una piccola società) piuttosto che subalterno
– Sono nati in questo giorno
1934 Sophia Loren
1950 Loredana Bertè
1975 Juan Pablo Montoya
– Proverbio
Chi bene osserva ben giudica, e chi ben giudica, ben elegge
– Accadde oggi
1519 il navigatore portoghese Ferdinando Magellano salpa dalla Spagna alla ricerca di un passaggio a Oriente per l’Indonesia
– Scoperte
1967 Prima autoradio sterefonica