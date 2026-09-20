La Fauna del Salento: la Vipera, la diva del sottobosco

La vipera è un rettile di dimensioni modeste (raramente supera i 60-70 cm) con un corpo tozzo, una coda che si stringe all’improvviso e la famosa testa triangolare ben distinta dal collo. Le sue pupille sono fessure verticali, molto simili a quelle dei gatti, e la sua pelle sfoggia eleganti motivi a zig-zag perfetti per mimetizzarsi tra le foglie secche e le rocce.

Per secoli la vipera è stata la capro espiatorio di ogni disgrazia contadina. Si raccontava persino che succhiasse il latte dalle mammelle delle mucche al pascolo, un’impresa anatomicamente impossibile che meriterebbe un premio per la fantasia. Nella realtà, la vipera è una creatura timida, pigra e spaventosamente risparmiatrice di energie. Passa gran parte della vita a prendere il sole sulle pietre per scaldare il suo sangue freddo e va a caccia di piccoli roditori, che neutralizza con il suo veleno. Non insegue le persone e non salta dagli alberi per aggredire i passanti: morde esclusivamente se calpestata o messa alle strette, preferendo di gran lunga la fuga.

Se la vipera potesse parlare, vi chiederebbe semplicemente di comprare un paio di scarponi alti da trekking e di smettere di scambiare ogni innocuo biscia d’acqua per un mostro mitologico. In fondo, il suo veleno le costa mesi di lavoro metabolico: sprecarlo su un essere umano imponente che non può nemmeno ingoiare, sarebbe un pessimo investimento.