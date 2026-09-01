Formazione e lavoro: con Federaziende il corso per operatori CAF e Patronato diventa un ponte verso il job placement

Al via il 10 settembre 2026 la quarta edizione del percorso gratuito di 100 ore. L’obiettivo è trasformare la formazione in concrete opportunità di inserimento professionale.

La formazione come strumento concreto per entrare o rientrare nel mondo del lavoro. È questa la filosofia alla base della quarta edizione del Corso gratuito per Operatori CAF e Patronato organizzato da Federaziende, che prenderà il via il 10 settembre 2026.

Un percorso che guarda ben oltre la semplice acquisizione di nozioni. L’obiettivo dichiarato è infatti quello di offrire ai partecipanti competenze immediatamente spendibili e favorire il job placement, creando un collegamento tra la formazione e le opportunità professionali offerte dal settore dell’assistenza fiscale, previdenziale e socio-assistenziale.

Dal corso al lavoro: il valore del job placement.

Il mercato dei servizi fiscali e previdenziali richiede figure preparate, capaci di assistere cittadini, lavoratori, pensionati, famiglie e imprese nella gestione di pratiche sempre più articolate.

È proprio in questo scenario che si inserisce l’iniziativa di Federaziende. Il corso nasce infatti con una precisa vocazione professionalizzante: formare operatori in grado di trasformare le conoscenze acquisite in competenze operative e, successivamente, in opportunità occupazionali.

Il job placement rappresenta quindi uno degli elementi qualificanti del progetto. L’obiettivo non è soltanto portare gli allievi al termine delle 100 ore di formazione, ma accompagnarli verso un possibile utilizzo professionale delle competenze acquisite, in particolare all’interno di CAF, patronati, studi professionali e realtà impegnate nei servizi di assistenza fiscale e previdenziale.

Un’impostazione particolarmente importante per chi è alla ricerca di una prima esperienza professionale, per chi vuole riqualificarsi o per chi desidera costruire un nuovo percorso lavorativo.

Una professione che non si esaurisce nella campagna fiscale.

Uno degli aspetti più interessanti del settore è la possibilità di operare durante tutto l’anno.

Il lavoro dell’operatore CAF e Patronato non riguarda infatti esclusivamente la tradizionale stagione della dichiarazione dei redditi. Le attività comprendono un insieme molto più ampio di servizi legati alla previdenza, al welfare, all’assistenza sociale e fiscale e alle pratiche amministrative.

Per questo motivo, la preparazione di un operatore deve essere trasversale e comprendere sia gli aspetti tecnici sia la capacità di rapportarsi quotidianamente con l’utenza.

Il percorso Federaziende punta proprio a fornire questo bagaglio di competenze, affrontando tematiche che spaziano dalle prestazioni previdenziali e assistenziali alle pensioni, dall’INAIL alle prestazioni a sostegno del reddito, fino agli strumenti fiscali come 730, ISEE, IMU, F24, RED, successioni e dichiarazioni fiscali. È inoltre prevista la formazione sull’utilizzo della piattaforma FISCALI CAF 2026 della società di servizi Federaziende srl.

100 ore di formazione per acquisire competenze spendibili

Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore e si svolgerà a Lecce, con lezioni previste il martedì e il giovedì dalle 16 alle 20. La conclusione del percorso è prevista nel mese di dicembre.

Tra gli argomenti affrontati figurano:

prestazioni per gli invalidi civili;

disabilità;

pensioni del settore privato e pubblico;

prestazioni a sostegno del reddito;

interventi INAIL;

assistenza fiscale;

IMU e F24 online;

Modello Redditi Persone Fisiche;

ISEE e RED;

successioni;

investimenti e attività finanziarie all’estero;

gestione delle pratiche relative all’amministrazione di condominio.

Un programma pensato per fornire una preparazione ampia e concreta, con l’obiettivo di rendere le competenze acquisite utilizzabili in differenti contesti professionali.

L’esame finale e la qualifica.

Al termine della formazione è previsto un esame finale, attraverso il quale gli allievi potranno conseguire l’apposita qualifica. Secondo quanto comunicato da Federaziende, il superamento del percorso rappresenta il passaggio conclusivo prima dell’ingresso nel mondo professionale.

La qualifica, unita alle competenze maturate durante le lezioni, può quindi diventare un elemento importante da valorizzare nel curriculum vitae e nei successivi percorsi di selezione.

È proprio qui che la formazione incontra il job placement: non un semplice attestato da aggiungere al curriculum, ma un percorso pensato per fornire strumenti concretamente utilizzabili nella ricerca di lavoro.

Un’opportunità per giovani e adulti.

Il corso si rivolge a persone interessate a costruire un percorso professionale nel settore dell’assistenza fiscale e previdenziale. Tra i requisiti indicati figurano la maggiore età, l’assolvimento o il proscioglimento dall’obbligo scolastico/formativo e una buona conoscenza della lingua italiana.

La possibilità di accedere gratuitamente alla formazione rappresenta inoltre un elemento di particolare interesse per chi vuole acquisire una nuova professionalità senza sostenere i costi normalmente associati a un percorso specialistico.

Formare per creare opportunità.

La vera sfida, oggi, non è soltanto offrire formazione, ma fare in modo che quella formazione sia realmente collegata alle esigenze del mercato del lavoro.

È questo il principio che Federaziende pone al centro della nuova edizione del corso: qualificare le persone per aumentare le loro possibilità di occupazione.

Il settore CAF e Patronato, proprio per la natura dei servizi offerti, richiede preparazione tecnica, aggiornamento normativo, precisione e capacità di relazione con il pubblico. Una professionalità che può trovare applicazione in diversi contesti e che, come sottolineato da Federaziende, non si limita alla sola campagna fiscale, ma può estendersi alle numerose attività legate alla previdenza, al welfare e all’assistenza.

Il corso in partenza il 10 settembre 2026 si propone dunque come un vero e proprio ponte tra formazione e lavoro: 100 ore per acquisire competenze, un esame finale per completare il percorso e, soprattutto, la possibilità di trasformare la preparazione acquisita in una concreta opportunità professionale.

Per chi è alla ricerca di una nuova direzione lavorativa, quella di operatore CAF e Patronato può rappresentare una strada da prendere in considerazione. E il progetto Federaziende punta proprio a rendere questo passaggio più accessibile, attraverso una formazione gratuita, professionalizzante e orientata al job placement. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0832-606488 oppure al 339-5888150 o scrivere a federaziende@libero.it.