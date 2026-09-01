Al via il Mediterranean Fashion Week

Al via la Mediterranean Fashion Week 2026, la Puglia diventa vetrina delle grandi firme internazionali

Per cinque giorni Lecce, Taranto, Mesagne, Bari e Vieste accoglieranno oltre 50 brand della moda mondiale, tra sfilate ed eventi collaterali dedicati anche all’artigianato

1-5 settembre 2026

La grande moda internazionale arriva in Puglia con la nuova edizione della Mediterranean Fashion Week 2026 ideata da Marianna Miceli, con lo scopo di promuovere il territorio attraverso il fashion, in programma dal 1° al 5 settembre 2026 nelle città di Lecce, Taranto, Mesagne, Bari e Vieste.

L’evento è realizzato con il Patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia e Comune di Lecce, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Mesagne, Comune di Vieste, Consigliera Nazionale di Parità, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Confindustria Puglia, Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Confcommercio di Brindisi e Camera di Commercio di Bari.

La Puglia si appresta a vivere una pagina straordinaria di cultura e promozione territoriale, attraverso una sinergia che unisce l’intera regione sotto il brand #WeAreInPuglia. L’evento accoglierà più di 200 ospiti internazionali, in rappresentanza di circa 20 Stati, compresa l’Italia, e oltre 50 brand esteri, provenienti da Slovenia, Argentina, Portogallo, Marocco, Malta, Russia, Bosnia Erzegovina, Cina, Croazia, Bulgaria, Albania, India, Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan, che sfileranno nei luoghi più caratteristici e suggestivi della regione.

All’incontro con gli organi di informazione sono intervenuti Marianna Miceli, Founder Mediterranean Fashion Week, Toni Matarrelli, Presidente Consiglio Regionale Puglia, Vito Leccese, sindaco di Bari, Roberto Giordano Anguilla, vice sindaco di Lecce, Francesco Rogoli, sindaco di Mesagne, Graziamaria Starace, Consigliera Regione Puglia, Graziana Giannetta, ⁠Membro del collegio nazionale dei revisori dei conti di Federalberghi, Nicola delle Donne, presidente Confindustria Puglia, Alessandra Pizzi, Presidente Sezione Cultura di Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Mena D’Antini, Consigliera Nazionale Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Debora Giannone, Responsabile Pubbliche Relazioni Mediterranean Fashion Week, Alina Liccione conduttrice Telenorba, ha moderato, Maurizio Marangelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.

In particolare, Roberto Giordano Anguilla ha espresso così la sua soddisfazione per il coinvolgimento del Comune di Lecce in un evento così importante: “La Mediterranean Fashion week è un appuntamento fisso della programmazione estiva leccese. La nostra amministrazione comunale offre ciò che di bello può dare, come la suggestiva Piazza Sant!Oronzo; abbiamo cercato di supportare al meglio la manifestazione e siamo felici che si svolga in un periodo dell’anno stracolmo di turisti perché può servire davvero per promuovere al meglio il territorio. Siamo contenti anche del fatto che si darà spazio all’artigianato perché ciò fa di questo evento un qualcosa rivolto a tutti e non di esclusivo.”

Il calendario ufficiale prenderà il via martedì 1° Settembre, alle 21, in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, dove in passerella ci saranno le creazioni di Princess Mishra Of Ayodhya, Ana Pugliesi, Irina Sharipova, Atelier Lucia & Susanna Rivieri, Laziza Nazarova, Anna Korostova, Dekhkanova Rano Erkinbaevna, Federico Bucari, Neda Porphyrozei, Statidanymo, Blessed, Istituto Cordella. Oltre al mondo della moda, sarà protagonista anche il design di prestigio promosso in tutta la Puglia attraverso percorsi urbani e mostre che coinvolgeranno oltre 50 attività commerciali; in particolare, dal 2 al 4 settembre, in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, si terrà il Festival Internazionale dell’Artigianato e del Design, realizzato con il supporto dell’Eurasian Council for Craft and Design (ECCD), in cui esporranno maestri artigiani provenienti dall’area asiatica; sarà presente come ospite d’eccezione, Aziz Murtazaev, presidente ECCD.

Si prosegue mercoledì 2 settembre, alle 21, negli spazi caratteristici del Castello Aragonese di Taranto, in concomitanza con i XX Giochi del Mediterraneo di cui la Mediterranean Fashion Week è evento collaterale, con le ultime collezioni di Filuca, Akhmedova Aziza Anvarovna, Georgia Chioni, Angela Fany, Leyli Khaidova, Havana & Co Istituto Cordella, Musaeva Khulkar Marufdjanovna, Bekova Lolakhon Bakhodirovna, Pedro Juan, Blessed, Zharqyra, Princess Mishra Of Ayodhya. Giovedì 3 Settembre, alle 21, sarà la suggestiva Piazza Orsini di Mesagne a fare da sfondo alle sfilate di Andrea Garmendia, Argentinian Adn, Atelier Aparel Karceva, Mila Zaharieva, Sarteè By Sarita, Dana Tarazi, Kerana, Terry’s Fashion Style, Blessed. Venerdì 4 Settembre, negli spazi di AncheCinema di Bari, alle 21, si potranno ammirare gli abiti firmati da Isabella Di Matteo, Sanja Velickovic, Tajana Jurisic e Blessed. La chiusura è prevista per il 5 settembre, alle 18, nel centro storico di Vieste, in via Ripa, 1, dove in passerella ci saranno le creazioni di Aspara – Aidarkhan Kaliev, Blink By Radi Lazarova, Marina Corazziari, Anna Grigorieva, Ziyatihan Ayidaerhan, Tatiana Vorotnikova, Imane Belmkaddem, Amela Radan, L’otoole, Blessed, Indira Ikapova, Neda Porphyrozei, Princess Mishra Of Ayodhya.

Condurrà tutte le serate Alina Liccione. Nelle date del 3, 4 e 5 settembre si terrà, inoltre, il Fashion Contest Eco_Couture”, una competizione in cui giovani stilisti italiani e stranieri gareggeranno con abiti ispirati alle atmosfere del Mediterraneo; in ogni appuntamento verrà premiato la creazione migliore.

Main Partner: BCC Terra d’Otranto e Miti – Istituto Tecnico Superiore per la Moda. Official Partner: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Hotel Seggio, Hotel I Melograni, Oleificio Fratelli Vieste, White Hotel and Resort, Lido Cristalda, Balkan Open Book, International Fashion Connection, Istituto Cordella, Lotorent, Eurasian Council for Craft and Design, Ascla Ente di Formazione, Malta Fashion Week, Serbia Fashion Week, Aspara Fashion Week, Vous Spain, Camera Nazionale della Moda Svizzera, Ergo Sum Produzioni, AncheCinema Teatri Polifunzionali, My.Organics, Vesta Carburanti.