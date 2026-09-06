Flashback Festival, Ronn Moss conquista Galatina con la sua performance musicale: oggi il gran finale dedicato a Lucio Dalla

GALATINA – Una serata tra cinema, televisione e musica, con una sorpresa che ha conquistato il pubblico di piazza San Pietro. Ronn Moss, l’attore statunitense diventato celebre in tutto il mondo per aver interpretato Ridge Forrester nella soap opera “Beautiful” e da tempo particolarmente legato alla Puglia, non si è limitato a raccontare la sua lunga carriera, ma ha dato prova anche delle sue doti di cantante e chitarrista. Un fuori programma particolarmente apprezzato che ha reso il nuovo appuntamento del Flashback Festival ancora più coinvolgente, regalando al pubblico momenti di buona musica e grande partecipazione. Anche la serata con Moss ha fatto registrare una presenza importante di spettatori, confermando l’interesse suscitato dalla rassegna organizzata da BOOMERS & Co. Aps, con la direzione artistica di Gigi Rigliaco e il patrocinio e contributo della Città di Galatina e il sostegno di diversi imprenditori locali, tra cui lo sponsor principale, “Sabellauto” di Galatina, che ha sempre creduto in questo evento.

Insieme a Manlio Castagna, accompagnato dalla musica dal vivo del Carla Petrachi Trio, il talk ha attraversato l’evoluzione del linguaggio cinematografico, il mondo della recitazione e le nuove forme della serialità, con ulteriori interventi di giornalisti e critici. Al centro del confronto anche il rapporto sempre più stretto tra cinema, televisione e piattaforme digitali, senza dimenticare la musica e i gusti personali dell’ospite, diventati occasione per una continua interazione con la band sul palco. Una formula capace di alternare racconto, approfondimento e spettacolo, che ha caratterizzato l’intera edizione del festival.

Questa sera, domenica 6 settembre, è in programma l’ultimo appuntamento, ancora una volta in piazza San Pietro alle 21, con Renzo Rubino e Gino Castaldo protagonisti di “Cosa direbbe Lucio”. Lo spettacolo-concerto sarà un viaggio nel mondo e nella musica di Lucio Dalla: Castaldo guiderà il pubblico tra aneddoti, storie e segreti legati al grande artista bolognese, mentre Rubino reinterpreterà alcuni dei suoi brani più celebri. Un finale nel segno della memoria musicale italiana per un Festival che, appuntamento dopo appuntamento, si conferma originale, partecipato e capace di mescolare linguaggi diversi in un’unica esperienza di spettacolo.