Flashback Festival, piazza gremita per Don Pasta. Stasera arriva Ronn Moss al posto di Claudia Gerini

Il Flashback Festival continua a richiamare un pubblico numeroso in piazza San Pietro, a Galatina, confermandosi uno degli appuntamenti più partecipati dell’ultimo scorcio d’estate. Dopo le emozioni delle prime serate, ieri è stato il momento di “Talk & Food” con Don Pasta e il suo “Food Sound System”, progetto multimediale capace di mescolare cucina salentina, musica, racconto popolare e immagini. Uno spettacolo a tutto tondo, sospeso tra teatro contemporaneo, favole da cantastorie e disavventure di un cuoco maldestro, che ha coinvolto tutti i sensi degli spettatori. Parole, suoni, profumi e sapori si sono incontrati sul palco, mentre la musica rigorosamente dal vivo dialogava con i fornelli tra reggae, jazz e rock, dando vita a originali “lasagne musicali”.

Durante la serata è stato consegnato il Premio Flashback 2026 a Raffaele Casarano, riconoscimento attribuito agli artisti e ai professionisti salentini capaci di lasciare un segno nel mondo dello spettacolo e delle arti attraverso l’attività artistica, l’innovazione culturale e la continuità generazionale. A Don Pasta è andato invece il Premio “Cantina Fiorentino”, dedicato alle personalità impegnate nella diffusione della cultura gastronomica italiana. Tutto è filato liscio nelle prime giornate della manifestazione, con un solo imprevisto: Claudia Gerini, attesa questa sera, non potrà essere presente per motivi personali indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Il forfait è arrivato all’ultimo momento, ma il Festival ha trovato subito un sostituto di grande richiamo. Sul palco di piazza San Pietro arriverà infatti Ronn Moss, l’attore statunitense diventato celebre in tutto il mondo per aver interpretato Ridge Forrester nella soap opera “Beautiful” e da tempo particolarmente legato alla Puglia. L’appuntamento è fissato per le 21.

Protagonista e conduttore del talk sarà Manlio Castagna, accompagnato dalla musica dal vivo del Carla Petrachi Trio. Il dialogo affronterà l’evoluzione del linguaggio cinematografico, la recitazione e le nuove forme della serialità, con ulteriori interventi di giornalisti e critici. Si parlerà del rapporto tra cinema, televisione e piattaforme digitali, ma anche di musica e dei gusti dell’ospite, attraverso l’interazione con la band presente sul palco. Il Flashback Festival, dunque, supera anche l’unico contrattempo incontrato lungo il percorso e prosegue il suo viaggio tra spettacolo, cultura e memoria: i talk show in piazza San Pietro continueranno fino al 6 settembre.