Galatina, musica ed emozioni con Bartoletti e Massarini: questa sera arriva Don Pasta

GALATINA – Una serata carica di emozioni, capace di trasformare il racconto della musica italiana in un viaggio collettivo tra ricordi, risate e nostalgia. Piazza San Pietro ha accolto ieri un numeroso pubblico per “La colonna sonora della nostra vita”, il talk musicale condotto da Marino Bartoletti e Carlo Massarini nell’ambito del Flashback Festival. Attraverso racconti, aneddoti, immagini e musica dal vivo, i due protagonisti hanno ripercorso oltre settant’anni di storia della canzone italiana, riportando alla memoria artisti e brani che hanno accompagnato intere generazioni e segnato l’evoluzione del costume nazionale. “Sanremo è una miniera che tira fuori tante canzoni belle e anche tanti sentimenti- ha detto Bartoletti, che ha anche elogiato Carolina Bubbico, definendola “fuoriclasse” – Negli ultimi Festival le canzoni dei giovani sono state molto rivalutate”.

A rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo è stata la Carla Petrachi Trio, che ha interpretato dal vivo alcune delle canzoni più rappresentative del repertorio italiano, trasformando il talk in un vero e proprio racconto musicale. Parole e note si sono alternate sul palco, creando un equilibrio tra intrattenimento e approfondimento culturale e coinvolgendo il pubblico galatinese in un continuo intreccio di emozioni. Nel corso della serata è stato consegnato il Premio Flashback 2026 a Carolina Bubbico. Il riconoscimento è destinato agli artisti e ai professionisti salentini capaci di lasciare un segno nel mondo dello spettacolo e delle arti, premiandone l’attività artistica, l’innovazione culturale e la capacità di garantire continuità tra le generazioni.

Il festival prosegue questa sera, venerdì 4 settembre, alle 21 in piazza San Pietro, con l’appuntamento “Talk & Food” e lo spettacolo “Food Sound System” di Don Pasta. Un progetto multimediale nel quale cucina salentina, musica, immagini e racconto popolare si mescolano dando vita a un’esperienza a tutto tondo, sospesa tra teatro contemporaneo, favole da cantastorie e disavventure di un cuoco maldestro. Tutti i sensi saranno coinvolti: vista, gusto, olfatto, tatto e udito. Le parole troveranno il proprio controcanto nelle immagini e nei rumori provenienti dalla cucina, mentre la musica, eseguita rigorosamente dal vivo, dialogherà con i fornelli attraverso contaminazioni di reggae, jazz e rock. Durante la serata sarà consegnato il Premio Flashback 2026 al sassofonista Raffaele Casarano, per il valore della sua attività artistica e il contributo offerto all’innovazione culturale. A Don Pasta andrà invece il Premio “Cantine Fiorentino”, riconoscimento dedicato alle personalità impegnate nella diffusione e nella valorizzazione della cultura gastronomica italiana. La rassegna organizzata da BOOMERS & Co. Aps, con il patrocinio del Comune di Galatina, andrà avanti fino al 6 settembre.