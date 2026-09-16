Emergenza plastica, l’ARO Lecce 3 riparte ma l’ARO 2 resta al palo: ore decisive per i nuovi ritiri

LECCE – Una parte del Salento torna a respirare, l’altra resta con i sacchi della plastica fermi e l’incubo di un nuovo blocco. L’emergenza che da giorni sta mettendo in difficoltà la raccolta differenziata non è ancora superata: oggi nell’ARO Lecce 3 è stato possibile procedere con il conferimento della plastica, mentre nell’ARO Lecce 2 persistono problemi e in queste ore amministratori e gestori stanno cercando di capire se potrà arrivare il via libera ai nuovi ritiri. È una situazione a due velocità che fotografa tutta la fragilità del sistema. Nei Comuni dell’ARO Lecce 3, dopo giorni di allarme per la saturazione dei centri di raccolta, il conferimento odierno rappresenta una prima boccata d’ossigeno. Solo nelle scorse ore i sindaci avevano denunciato l’impossibilità di continuare regolarmente il porta a porta proprio perché i centri destinati alla plastica non venivano svuotati con sufficiente continuità. Il rischio paventato era quello più grave: sospendere la raccolta differenziata e, in assenza di alternative, arrivare a smaltire la plastica insieme all’indifferenziato.

Il conferimento effettuato oggi allenta dunque la pressione sull’ARO Lecce 3, che comprende Copertino, Arnesano, Carmiano, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie. Ma il problema resta tutt’altro che risolto su scala provinciale. Nell’ARO Lecce 2 (Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole), dove la macchina continua infatti a procedere a fatica e in diversi Comuni la plastica non viene raccolta ormai da giorni. A Cavallino lo stop si trascina da circa due settimane e cresce l’attesa per sapere quando il servizio potrà essere riattivato. Il presidente dell’ARO Lecce 2, Maurizio Cisternino, ha già chiesto ai gestori dell’impianto Cave Marra di Galatone la possibilità di riaprire i conferimenti, seguendo la strada che ha consentito all’ARO Lecce 3 di sbloccare almeno temporaneamente la situazione.

Proprio queste ore vengono considerate decisive: si stanno verificando disponibilità e capacità degli impianti per capire se anche i Comuni dell’ARO 2 potranno tornare a svuotare i propri centri e riprendere la raccolta porta a porta. Dalla Regione era arrivata la rassicurazione dell’assessore all’Ambiente Debora Ciliento sulla ripresa dei ritiri da parte di Corepla, accompagnata però dalla consapevolezza che il problema non possa essere affrontato Comune per Comune. L’emergenza, infatti, riguarda un sistema molto più ampio e impone soluzioni strutturali, dall’utilizzo del transfrontaliero per gli scarti all’ampliamento delle piattaforme disponibili.

È proprio questo il punto sul quale insistono adesso diversi amministratori salentini. Non basta liberare per qualche giorno i piazzali e consentire qualche nuovo conferimento: serve una filiera in grado di reggere senza continue interruzioni, soprattutto nei periodi in cui la produzione di rifiuti cresce rapidamente. A Copertino, per esempio, l’attenzione resta alta in vista della festa patronale, che porterà in città decine di migliaia di persone e inevitabilmente farà aumentare anche la quantità di bottiglie, bicchieri e imballaggi da raccogliere. L’ARO Lecce 3 ha superato oggi il primo ostacolo. L’ARO Lecce 2, invece, aspetta ancora il semaforo verde. Ed è proprio da quello che accadrà nelle prossime ore che si capirà se il Salento potrà avviarsi verso una vera normalizzazione oppure se quello della plastica resterà un equilibrio precario, destinato a saltare nuovamente al prossimo piazzale pieno.