Le previsioni meteo di domani 17 settembre

Puglia – Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse su tutti i settori. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sparse, più asciutto sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata fenomeni che persistono su Pianura Padana e Triveneto, qui anche con temporali; variabilità asciutta altrove.
AL CENTRO
Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio atteso qualche piovasco tra Toscana e Umbria, localmente intenso, poco nuvoloso altrove. In serata graduale peggioramento a partire dai settori costieri Tirrenici, stabile altrove.
AL SUD E SULLE ISOLE
Cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi nel corso delle ore diurne; attesa instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sardegna. In serata nuvolosità in aumento sulla Sicilia, tempo asciutto altrove con ampie schiarite.
Temperature minime in generale rialzo; massime in diminuzione al centro-nord ed in rialzo al sud.
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