L’intelligenza artificiale può sapere più di noi. Ma non può scegliere al posto nostro

C’è un errore che rischiamo di commettere parlando di intelligenza artificiale: continuare a domandarci se sia più intelligente dell’uomo. Probabilmente, in molti ambiti, la domanda è già superata. Un sistema di intelligenza artificiale può analizzare quantità enormi di informazioni, confrontare migliaia di variabili, individuare correlazioni e produrre risposte in pochi secondi. Può ricordare più dati di noi, calcolare più velocemente e prendere in considerazione possibilità che una mente umana difficilmente riuscirebbe a valutare nello stesso momento.

Lavorando da anni nel mondo della tecnologia e confrontandomi oggi sempre più spesso con gli strumenti di intelligenza artificiale, mi sono accorto però di qualcosa che considero molto più interessante della semplice domanda su chi sia “più intelligente”. Più utilizzo questi strumenti, più mi convinco che il vero valore non sia ottenere una risposta dall’IA, ma confrontare quella risposta con il nostro modo di ragionare.

Perché l’intelligenza artificiale può sbagliare. Può interpretare male un contesto, partire da informazioni incomplete o arrivare a una conclusione apparentemente impeccabile che, nella realtà, non lo è. Ed è proprio quando accade questo che emerge una differenza fondamentale: elaborare una risposta non significa assumersi la responsabilità di una scelta.

Mi capita di utilizzare l’intelligenza artificiale per analizzare un problema, sviluppare un ragionamento o semplicemente osservare una questione da un punto di vista diverso dal mio. Ed è proprio in questi momenti che trovo questo strumento più interessante: non quando conferma ciò che penso, ma quando mi costringe a mettere in discussione una convinzione. Allo stesso tempo, però, ho imparato che una risposta ben costruita non deve essere automaticamente considerata una risposta giusta.

Credo che il futuro non sarà una sfida tra uomo e macchina. Sarà sempre più un’interazione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Da una parte avremo una capacità di elaborazione straordinaria: dati, probabilità, scenari, confronti e memoria. Dall’altra continuerà a esserci l’essere umano, con esperienza, sensibilità, valori, intuito e soprattutto coscienza delle conseguenze.

Una decisione, infatti, non è mai soltanto il risultato di un calcolo. Anche quando crediamo di essere perfettamente razionali, prima di scegliere dobbiamo stabilire che cosa per noi abbia valore, quale risultato vogliamo raggiungere, quale rischio siamo disposti ad accettare e quale limite non siamo disposti a superare. Persino la nostra razionalità è legata alla coscienza, perché siamo noi a stabilire quale obiettivo meriti di essere perseguito.

Ed è qui che vedo il confine più importante. L’intelligenza artificiale può ragionare sui concetti di paura, amore, dolore, responsabilità o giustizia, ma non li vive. Può descrivere perfettamente cosa significhi perdere qualcuno, ma non ha mai perso nessuno. Può confrontare principi morali differenti, ma non dovrà mai convivere con il peso morale della decisione che suggerisce.

Pensiamo allora a una situazione nella quale un’intelligenza artificiale, sulla base di tutti i dati disponibili, individui la soluzione statisticamente più efficace. Significa necessariamente che quella soluzione sia anche quella giusta? Non sempre. Perché nella vita reale non scegliamo soltanto tra ciò che funziona e ciò che non funziona. A volte dobbiamo scegliere tra efficienza e compassione, tra convenienza e responsabilità, tra ciò che possiamo fare e ciò che riteniamo giusto fare.

Ed è proprio per questo che considero sbagliato sia avere paura dell’intelligenza artificiale sia affidarsi completamente ad essa. Sono due estremi dello stesso errore. L’IA non dovrebbe essere né demonizzata né trasformata in un’autorità infallibile. Dovremmo invece imparare a dialogare con essa, a contraddirla e persino a chiederle di contraddirci.

Personalmente è questo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale che trovo più potente: non una macchina alla quale chiedere semplicemente “dimmi cosa devo fare”, ma uno strumento con cui mettere sotto pressione il mio stesso ragionamento. Mostrami cosa non sto considerando. Cerca l’errore nella mia idea. Dammi l’argomento contrario. Fammi vedere il problema da un’altra prospettiva. Poi, però, la decisione deve tornare nelle mani dell’uomo.

Perché il rischio più grande non è che l’intelligenza artificiale diventi troppo intelligente. È che noi diventiamo troppo dipendenti dalle sue risposte. Se smettiamo di verificare, dubitare e ragionare perché una macchina sembra conoscere più cose di noi, non stiamo utilizzando l’intelligenza artificiale per ampliare le nostre capacità: stiamo progressivamente delegando ad essa il nostro giudizio.

Essere più informati, infatti, non significa necessariamente essere più saggi. Possiamo costruire una macchina capace di analizzare milioni di informazioni in pochi secondi, ma resta una domanda che nessuna quantità di dati può eliminare completamente: che cosa vogliamo fare di quella conoscenza?

È qui che, a mio avviso, uomo e intelligenza artificiale possono diventare realmente complementari. Non dobbiamo avere paura di riconoscere che l’IA possa essere superiore a noi in moltissimi compiti. Anzi, dovremmo sfruttare questa capacità. Ma dobbiamo contemporaneamente comprendere dove termina la potenza dello strumento e dove deve iniziare la responsabilità della persona.

La macchina può elaborare le possibilità. Può confrontarle, ordinarle, criticarle e mostrarcene di nuove. Ma l’uomo deve assumersi la responsabilità della scelta.

Più utilizzo l’intelligenza artificiale, più arrivo quindi a una conclusione apparentemente paradossale: forse questa tecnologia non ci costringerà soltanto a capire quanto possono diventare intelligenti le macchine. Ci costringerà soprattutto a domandarci che cosa renda veramente umano il nostro modo di pensare.

E forse sarà proprio questa la sfida più importante: utilizzare un’intelligenza sempre più potente senza rinunciare alla nostra coscienza.