Fondazione italiana del notariato per la prima volta nel Salento. A Lecce oltre 100 notai. Presenti il Presidente del Consiglio Nazionale Vito Pace e i vertici della categoria

LECCE – La Fondazione Italiana del Notariato arriva per la prima volta nel Salento. Oltre 100 notai, insieme ad accademici e professionisti, si riuniranno venerdì 18 settembre al Castello Carlo V di Lecce, per il convegno di studio “Società di persone e prospettive di riforma”. All’appuntamento prenderanno parte i vertici nazionali del Notariato: il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vito Pace, il Segretario del Consiglio Nazionale del Notariato, Roberto Vinci, e la Presidente della Fondazione Italiana del Notariato, Rosaria Bono.

Un appuntamento di rilievo nazionale che, per la prima volta, porta nel Salento il confronto promosso dalla Fondazione su un tema che interessa direttamente una parte significativa del tessuto produttivo italiano. Nel nostro Paese operano infatti circa 1 milione e 300 mila società di persone, una forma societaria particolarmente diffusa nelle imprese familiari e nelle realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni. Un modello ancora oggi centrale nell’economia italiana, la cui disciplina conserva tuttavia un impianto che affonda le proprie radici nel Codice di commercio del 1882. Proprio dalla distanza tra un sistema normativo nato oltre un secolo fa e le esigenze dell’impresa contemporanea prenderà le mosse il confronto tra notai, studiosi e professionisti, chiamati a interrogarsi sugli interventi necessari per rendere questo modello societario più adeguato ai cambiamenti dell’economia e dell’organizzazione delle imprese.

«Portare per la prima volta la Fondazione Italiana del Notariato nel Salento significa portare sul nostro territorio un confronto nazionale su questioni che riguardano molto da vicino le nostre imprese e la nostra economia – sottolinea Stefania Monosi, Presidente del Consiglio Notarile di Lecce –. Vogliamo un Notariato sempre più vicino al territorio, capace di ascoltarne le esigenze e di comprenderne i cambiamenti. Il notaio è garante della legalità e della sicurezza giuridica, ma è anche un consulente che affianca cittadini e imprese nelle loro scelte e che, attraverso l’esperienza quotidiana, può contribuire a individuare risposte concrete alle nuove esigenze economiche e sociali». Nel corso della giornata saranno affrontate alcune delle questioni oggi più rilevanti nella disciplina delle società di persone: dai conferimenti al ruolo del socio d’opera, dalla possibilità di affidare l’amministrazione a un soggetto estraneo alla compagine sociale fino alla cessazione del rapporto sociale limitatamente al singolo socio.

Il confronto guarderà anche alla dimensione europea. Una recente direttiva ha infatti introdotto nuovi criteri in materia di pubblicità legale delle società di persone, con novità destinate a riflettersi anche sull’ordinamento italiano e, nel prossimo futuro, sull’attività quotidiana di imprese e professionisti. L’incontro di Lecce sarà quindi un’occasione per mettere a confronto Notariato, accademia e professionisti sulle possibili direttrici di modernizzazione di una disciplina che, nonostante le sue radici storiche, continua a interessare una parte rilevante dell’economia nazionale.