Notte di fuoco nel Salento: due auto distrutte dalle fiamme, una era rubata

SALENTO – Un doppio rogo di autovetture ha impegnato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce nel corso della notte. Due distinti interventi sono stati effettuati a distanza di poche ore tra la costa ionica e il Capo di Leuca, con la distruzione totale dei veicoli coinvolti.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 23:14 a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Una squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Dandolo per un incendio che ha avvolto una Dacia Sandero regolarmente parcheggiata lungo la strada. I caschi rossi hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre i Carabinieri della Stazione di Racale hanno avviato i primi rilievi per chiarire le origini del rogo.

Un secondo allarme è scattato alle 4:59 a Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo. In via Sciesa, sulla battigia della scogliera, una squadra del Distaccamento di Tricase ha domato le fiamme che avevano completamente distrutto una Fiat Punto. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Gagliano del Capo, i quali, dai primi riscontri sulla targa e sul telaio, hanno accertato che il veicolo era stato rubato in precedenza.

Su entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta natura e le cause dei due incendi.