Giuseppe Colì, il Salento torna sul tetto del mondo: nuovo trionfo al Mondial Tornianti di Faenza

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Il maestro ceramista di Cutrofiano conquista ancora una volta il titolo mondiale al tornio con un punteggio di 1843 millimetri: 1843 complessivi tra altezza del cilindro e diametro della ciotola. Una misura che potrebbe rappresentare un nuovo record della competizione.

Ancora lui. Ancora Giuseppe Colì. Il tornio, l’argilla e quella capacità quasi istintiva di trasformare la materia in forma riportano il nome di Cutrofiano sul gradino più alto del podio del Mondial Tornianti “Gino Geminiani”.

Il maestro ceramista salentino, originario di Cutrofiano, nel cuore della tradizione ceramica pugliese, si è laureato nuovamente Campione del mondo nell’edizione 2026 della prestigiosa competizione, tornata a Faenza nell’ambito di Argillà Italia.

E questa volta il trionfo porta con sé un numero destinato a far parlare: 1843 millimetri, ottenuti sommando l’altezza del cilindro e il diametro della ciotola realizzati nella prova. Una prestazione straordinaria che potrebbe rappresentare il nuovo record del Mondial Tornianti.

Un successo che assume un valore particolare perché arriva nella città che ha dato i natali al Mondial Tornianti e che da decenni rappresenta uno dei luoghi simbolo della ceramica italiana. La 37ª edizione ha richiamato oltre cento tornianti iscritti alle competizioni Esteta e Tecnico, con una partecipazione internazionale di altissimo livello.

Per Colì è l’ennesima pagina di una storia sportiva e artigiana fuori dal comune. Il suo palmarès mondiale comprende già i successi del 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 e 2024, ai quali si è aggiunto nel 2025 il settimo titolo conquistato nel Mondial Tornianti in Tour disputato proprio a Cutrofiano.

Ora arriva un nuovo sigillo, nuovamente a Faenza. E con una prestazione che potrebbe entrare nella storia della manifestazione.

Una sfida contro il tempo e contro la materia

Il Mondial Tornianti è una delle competizioni più spettacolari dedicate all’arte della tornitura ceramica. I maestri si confrontano al tornio trasformando una quantità prestabilita di argilla in manufatti che devono raggiungere il massimo risultato sotto il profilo tecnico.

Nella prova tecnica, la sfida ruota tradizionalmente attorno alla realizzazione del cilindro più alto e della ciotola più larga, mettendo alla prova equilibrio, precisione, velocità e conoscenza profonda della materia. È una gara nella quale pochi centimetri possono fare la differenza, ma nella quale il risultato nasce soprattutto da anni e anni di lavoro quotidiano.

Questa volta Colì ha portato il proprio risultato a 1843 millimetri complessivi. Un dato impressionante, soprattutto se confrontato con la misura ottenuta nel suo primo titolo mondiale, nel 2014, quando cilindro e ciotola raggiunsero complessivamente 1608 millimetri.

La differenza è di 235 millimetri, quasi 24 centimetri in più rispetto a quella prestazione.

E Colì, al tornio, è ormai una firma riconosciuta a livello internazionale.

Figlio di una tradizione che parte da Cutrofiano

Il suo talento non nasce per caso. Giuseppe Colì è cresciuto nella storica Fratelli Colì, azienda familiare di Cutrofiano specializzata nella produzione di ceramiche artistiche e maioliche. È qui che ha imparato il mestiere, raccogliendo un’eredità artigiana che affonda le proprie radici nella storia della famiglia.

La sua vicenda personale è così strettamente legata a quella dell’impresa e del territorio: da una parte la produzione ceramica e la continuità di una tradizione, dall’altra la ricerca, la sperimentazione e la competizione internazionale.

Già nel 2014, quando conquistò per la prima volta il titolo mondiale a Faenza, veniva indicato come uno dei titolari della storica Fratelli Colì srl. In quell’occasione aveva realizzato, con sei chilogrammi di argilla, il cilindro più alto e la ciotola più larga, raggiungendo complessivamente 1608 millimetri. image1.jpegimage2.jpegimage3.jpeg

Oggi, a distanza di dodici anni, il campione salentino torna a Faenza e porta quel risultato a 1843 millimetri. Un’evoluzione che racconta meglio di qualsiasi parola la continuità di una carriera costruita sulla precisione, sulla tecnica e sulla conoscenza dell’argilla.

Un campione che porta il Salento nel mondo

Il nuovo trionfo di Faenza non è dunque soltanto una vittoria personale. È il riconoscimento di una scuola, di un territorio e di un mestiere antico che, attraverso maestri come Giuseppe Colì, continua a parlare al mondo.

Cutrofiano, città della ceramica, trova ancora una volta nel suo maestro torniante uno dei suoi ambasciatori più autorevoli. E la competizione faentina conferma quanto la ceramica non sia soltanto memoria e tradizione, ma anche abilità contemporanea, competizione, ricerca e capacità di innovare senza perdere il legame con le proprie radici.

Il dato dei 1843 millimetri aggiunge un ulteriore elemento di prestigio a una vittoria già straordinaria. Se la misura sarà confermata come primato ufficiale dagli organizzatori, Giuseppe Colì potrà aggiungere al nuovo titolo mondiale anche un nuovo record del Mondial Tornianti.

Dopo sette titoli mondiali già conquistati, Giuseppe Colì aggiunge dunque un’altra pagina alla sua straordinaria carriera. E lo fa con una misura che racconta, centimetro dopo centimetro, la grandezza della sua arte.

Il Salento è ancora una volta sul tetto del mondo. E questa volta, come tante altre, ci è arrivato girando un tornio.