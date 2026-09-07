Campionati Nazionali Raffa, il Comitato Regionale Pugliese FIB partecipa con dieci formazioni

ROMA – Campionati Nazionali Raffa. Juniores e senior cat. B.C. Maschile e Femminile.

Il Comitato Regionale Pugliese FIB partecipa con:

10 formazioni under 12/15/18 e conquista il terzo posto con la coppia Vitto Nicolò-Donnaloia Mario della Delegazione Salento.

3 formazioni Senior femminili cat. B-C

10 formazioni senior maschile cat. B-C.;

Inoltre nelle stesse giornate la FIB Pugliese era presente ai Campionati Nazionali di Beach Bocce con la formazione mista

Emanuela Mazzotta e Renna Giuseppe e con quella individuale rappresentata da

Emiliano Rosafio.

Il presidente Regionale Cristiano Vitto si dice soddisfatto e orgoglioso del livello sportivo dimostrato in campo dagli atleti/e pugliesi.

Per il settore boccistico a settembre di ogni anno si disputano i Campionati Nazionali i quali sono l’atto finale di un percorso fatto di sacrificio e abnegazione verso questo sport il quale ricambia a caro prezzo con immani soddisfazioni.