Campionati Nazionali Raffa, il Comitato Regionale Pugliese FIB partecipa con dieci formazioni

ROMA – Campionati Nazionali Raffa. Juniores e senior cat. B.C. Maschile e Femminile.
Il Comitato Regionale Pugliese FIB partecipa con:
10 formazioni under 12/15/18 e conquista il terzo posto con la coppia Vitto Nicolò-Donnaloia Mario della Delegazione Salento.
3 formazioni Senior femminili cat. B-C
10 formazioni senior maschile cat. B-C.;
Inoltre nelle stesse giornate la FIB Pugliese era presente ai Campionati Nazionali di Beach Bocce con la formazione mista
Emanuela Mazzotta e Renna Giuseppe e con quella individuale rappresentata da
Emiliano Rosafio.
Il presidente Regionale Cristiano Vitto si dice soddisfatto e orgoglioso del livello sportivo dimostrato in campo dagli atleti/e pugliesi.
Per il settore boccistico a settembre di ogni anno si disputano i Campionati Nazionali i quali sono l’atto finale di un percorso fatto di sacrificio e abnegazione verso questo sport il quale ricambia a caro prezzo con immani soddisfazioni.
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