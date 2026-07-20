“Ceramica, Cibo e Corti” sabato 25 e domenica 26 luglio a San Pietro in Lama

SAN PIETRO IN LAMA (Lecce) – “Sabato 25 e domenica 26 luglio, San Pietro in Lama torna ad animarsi per la V edizione della rassegna “Ceramica, Cibo e Corti”. Per due giorni le strade e le piazze del centro storico saranno pervase dalla creatività e dall’energia dell’artigianato ceramico, non solo locale: parteciperanno realtà da tutta la Puglia, con alcune presenze anche da altre regioni, per offrire a cittadini e turisti un’esperienza unica nel suo genere.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato allestita nelle corti del centro storico, che vedrà la partecipazione di decine di ceramisti provenienti da tutta la Puglia e non solo.

L’evento, organizzato dal Comune di San Pietro in Lama con il sostegno della Regione Puglia – Assessorato alle Attività Produttive – e della Provincia di Lecce, trasformerà il centro storico in uno straordinario laboratorio a cielo aperto, dove tradizione, arte e gastronomia si incontreranno nel segno della ceramica.

L’iniziativa è il frutto di un importante lavoro portato avanti dall’Amministrazione insieme ad associazioni, istituzioni scolastiche e maestranze locali, che ha dato vita ad attività laboratoriali coinvolgendo quasi un centinaio tra giovani e giovanissimi. I partecipanti hanno seguito con passione e impegno il percorso di apprendimento della nobile arte ceramica, dimostrando come una tradizione antica possa essere non solo esercizio artistico, ma anche strumento di relazione, crescita e benessere.

Il ricco programma sarà presentato alla stampa giovedì 23 luglio, alle ore 11:30, presso la splendida cornice di Palazzo Adorno, dal Sindaco di San Pietro in Lama Vito Pietro Mello, dal consigliere delegato Pierangelo Dell’Anna e dal Presidente della Provincia Fabio Tarantino.”