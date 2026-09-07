Lecce, Di Francesco cambia. Le scelte a sorpresa per il Cagliari

LECCE – Il tecnico giallorosso va verso alcune novità nell’undici che affronterà oggi il Cagliari. In attacco confermato Stulic, mentre Monteiro è pronto a prendersi la fascia sinistra. Ilic candidato a una maglia dall’inizio

Le indicazioni della vigilia portano verso un Lecce con qualche volto nuovo, soprattutto nelle zone che dovranno dare maggiore spinta alla squadra. A poche ore dalla sfida di Cagliari, Eusebio Di Francesco sembra aver fatto le sue scelte: Stulic sarà il riferimento offensivo, mentre Monteiro viaggia verso una maglia da titolare. Possibile novità anche a centrocampo, dove Ilic è in corsa per partire dall’inizio.

Sono indicazioni che arrivano direttamente dalle parole dell’allenatore e che, alla luce delle assenze e delle condizioni dei giocatori, contribuiscono a delineare il Lecce che scenderà in campo questo pomeriggio.

Stulic davanti, è lui la certezza

Nel reparto offensivo non ci sono dubbi sul nome del centravanti. Di Francesco ha scelto Stulic, che ha convinto il tecnico durante la settimana e sarà chiamato a guidare l’attacco giallorosso.

“Stulic sta bene, si sta allenando alla grande, partirà lui dall’inizio”.

Una dichiarazione che mette fine alle incertezze sul ruolo di punta e consegna al serbo una responsabilità importante, soprattutto dopo una gara con la Roma nella quale il Lecce è rimasto a secco.

Alle sue spalle potrebbero cambiare invece gli interpreti. Monteiro è il candidato principale per la fascia sinistra, una soluzione che permetterebbe a Di Francesco di utilizzare finalmente un esterno naturale in quella posizione.

Monteiro, il momento del debutto

Finora il tecnico aveva dovuto trovare soluzioni di emergenza sulla corsia mancina. “Non ho avuto esterni di sinistra finora, avevo adattato N’Dri”, ha ricordato Di Francesco.

Adesso lo scenario è diverso. Monteiro è arrivato nelle ultime fasi del mercato, ma la sua condizione fisica sembra consentirgli di essere subito protagonista. L’allenatore lo ha promosso senza mezzi termini: “Ha un’ottima condizione fisica”.

Da qui la possibilità concreta di vederlo dal primo minuto a Cagliari. Una delle novità più interessanti della formazione giallorossa e, soprattutto, un segnale delle nuove gerarchie che Di Francesco sta iniziando a costruire.

Ilic, un’altra novità possibile

Il mercato ha portato anche Ilic, e il centrocampista potrebbe ricevere subito una chance dal primo minuto.

Di Francesco non ha nascosto la possibilità: “Ilic può giocare dall’inizio, come Monteiro”.

Il suo inserimento darebbe ulteriore qualità alla mediana e completerebbe un processo di rinnovamento che il Lecce ha iniziato nelle ultime settimane. Il tecnico, però, non vuole sentir parlare di undici titolari già definiti.

“Non esiste un undici titolare, esistono undici giocatori che scendono in campo con la maglia del Lecce, tutti possono essere protagonisti”.

Parole che fotografano una rosa ancora alla ricerca di gerarchie precise, ma anche una squadra nella quale i nuovi arrivati sono già chiamati a incidere.

Esteban verso la panchina

Chi sembra invece destinato a partire fuori è Esteban, che potrebbe diventare una carta da giocare nella ripresa. Il giovane attaccante sta crescendo, ma Di Francesco preferisce procedere senza forzare i tempi.

“Può avere delle possibilità a partita in corso, si sta allenando bene e deve crescere tanto”, ha spiegato il tecnico.

La scelta di affidarsi a Stulic dall’inizio va quindi letta anche in funzione delle alternative a disposizione e delle condizioni della rosa.

Dopo il 4-0, Di Francesco chiede una risposta

La formazione conta, ma a Cagliari il Lecce dovrà soprattutto mostrare un’altra faccia rispetto alla pesante sconfitta contro la Roma. Di Francesco ha insistito sulla necessità di ritrovare subito intensità e attenzione.

“Ripartiamo dal desiderio di essere mentalmente dentro la partita”.

È questa la risposta che il tecnico vuole dalla sua squadra. Il Cagliari, del resto, rappresenta un avversario tutt’altro che semplice, soprattutto in casa. Di Francesco ha sottolineato la crescita della formazione di Pisacane, che rispetto alla scorsa stagione ha trovato maggiore identità.

“Hanno trovato un assetto tattico preciso”, ha detto.