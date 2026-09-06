“Tornare a casa è la vera festa”: al Soleluna di San Cataldo la campagna della Polizia Stradale

“Tornare a casa è la vera festa”. È questo il messaggio al centro della campagna di prevenzione promossa in tutta Italia dalla Polizia Stradale, che ha fatto tappa al Soleluna Lido di San Cataldo con un incontro molto partecipato, capace di coinvolgere bagnanti e ospiti di ogni età. Gli agenti hanno dialogato soprattutto con i più giovani, affrontando il tema della sicurezza alla guida e richiamando l’attenzione sul valore della vita, attraverso un confronto costruttivo e una forte azione di sensibilizzazione.

“Per me la patente è molto importante e non voglio rischiare di perderla”, ha spiegato Liam, un ragazzo di 21 anni presente all’iniziativa. Sulla stessa linea Nicol, 25 anni, che ha raccontato la scelta adottata con i suoi amici per trascorrere le serate in sicurezza: “Quando usciamo in compagnia facciamo a turno per stabilire chi deve guidare e, quindi, non bere assolutamente”. La giornata organizzata dalla Polizia di Stato è stata arricchita dalla presenza del maestro di arti marziali Nando Colaci, che ha coinvolto i presenti in una dimostrazione di tecniche di difesa personale semplici e accessibili a tutti, mostrando come reagire, per esempio, a un tentativo di scippo o di strangolamento.

A esprimere soddisfazione per l’iniziativa è stato Mauro Della Valle, del Soleluna Lido: “Ringraziamo la dottoressa Lucia Tondo, dirigente della Polizia Stradale di Lecce, per la disponibilità e la professionalità degli agenti intervenuti. Svolgere questa attività in un luogo di vacanza favorisce, a mio avviso, un’attenzione particolare verso l’educazione e la prevenzione stradale, per una guida sicura e consapevole”. Un appuntamento che ha unito informazione e dimostrazioni pratiche, ribadendo un principio fondamentale: cambiare il modo di vivere la notte e scegliere un divertimento consapevole può salvare la vita.