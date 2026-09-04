Gli abbattimenti e i vincoli hanno ridotto le zone d’ombra a Lecce. Il vicesindaco difende gli interventi per sicurezza e accessibilità

LECCE – Studenti in attesa degli autobus sotto il sole, marciapiedi privati dell’ombra e temperature sempre più difficili da sopportare. L’eliminazione dei grandi pini da viale Rossini sta mostrando il suo effetto più immediato: l’area si surriscalda e il disagio coinvolge ogni giorno anche i tanti ragazzi che utilizzano le fermate dei bus. Le nuove alberature previste dal progetto non sono state ancora piantate e, una volta messe a dimora, avranno comunque bisogno di anni prima di restituire la protezione offerta dalle vecchie chiome. La questione è tornata al centro della commissione Ambiente, convocata ieri dopo le critiche di alcuni residenti per l’estirpazione dei pini vetusti. La presidente Fabiola De Giovanni ha ricordato che l’intervento era stato programmato dalla precedente amministrazione e prevede la sostituzione degli esemplari rimossi con specie più compatibili con il tessuto urbano.



Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla ha difeso le scelte compiute: “In viale Rossini abbiamo dato esecuzione a un progetto della vecchia amministrazione: la perizia dell’agronomo spiega che gli alberi devono essere abbattuti sia per motivi di sicurezza sia per la compatibilità con il progetto che viene realizzato”. A rallentare le operazioni, ha precisato, sono stati anche i tempi tecnici imposti dalla nidificazione degli uccelli. L’indirizzo dell’amministrazione resta chiaro: eliminare le alberature più invasive e pericolose, sostituendole con specie compatibili con i marciapiedi. “Non ci sarà mai un albero più importante della fruibilità degli spazi da parte di anziani, disabili e mamme con il passeggino”, è la linea ribadita dal vicesindaco.



“Sono per l’abbattimento di tutte quelle alberature che ostacolano la fruizione delle strade e dei marciapiedi”. Il capogruppo di Lecce città pubblica, Sergio Della Giorgia, ha però posto il problema dell’ombra cancellata insieme ai pini. “Non possiamo fare una scala di valori”, ha obiettato, sottolineando che la riduzione delle alberature contribuisce alla crescita delle isole di calore: “L’aumento delle temperature ha provocato anche un incremento dei decessi dovuti al grande caldo”. Da Lcp arriva quindi la richiesta di verificare se alcuni esemplari possano essere conservati, come avvenuto in viale Japigia, ricorrendo eventualmente a una nuova consulenza agronomica. Il dirigente del settore Ambiente ha spiegato che i pini non sono alberi adatti all’ambiente cittadino. I numerosi crolli registrati negli ultimi anni hanno spinto gli uffici comunali ad accelerarne la sostituzione.



In via Dell’Abate, poco tempo fa, è caduto persino un albero che era stato controllato e sembrava in salute, ma risultava svuotato internamente. Anche nelle ultime ore non sono mancate le emergenze: via de’ Ferrari è stata bloccata per consentire la rimozione di un grosso ramo di pino pericolante, mentre nella villa comunale ha ceduto un altro albero. Alla sicurezza si affianca, però, il problema della sopravvivenza delle nuove piante. Sulla circonvallazione e in altre zone diversi alberelli sono seccati per la mancanza d’irrigazione e di cure, oltre che per il caldo intenso. In piazza Libertini, invece, trenta alberi inizialmente previsti non sono stati piantati perché la Soprintendenza ha chiesto di lasciare libera la visuale sul Castello. “Voi sapete che la Soprintendenza fra i suoi criteri prevede anche l’eliminazione di ogni ostacolo visivo alla fruizione del bene, com’è avvenuto per le mura del Castello?”, ha ricordato Giordano Anguilla.



Il consigliere Antonio De Matteis ha richiamato anche le situazioni di via De Donno e piazza San Michele Arcangelo, dove i marciapiedi restano impraticabili per molti cittadini fragili. “Abbiamo un problema verde ereditato dal passato, con pini pericolosi e in età avanzata – ha concluso il vicesindaco – Abbiamo avviato una procedura di rigenerazione che comporterà decenni di attesa e di lavori per riavere alberature efficienti. Oggi hanno priorità l’anziano, il disabile e la mamma con il passeggino”. Ma in viale Rossini il conto di questa lunga transizione è già visibile: gli alberi sono scomparsi, mentre l’ombra che proteggeva residenti, pedoni e studenti non c’è più.