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Aria condizionata e scuole, a Nardò oltre la metà degli studenti al riparo dall’afa

Il 33% degli istituti neretini (con il 53% della popolazione scolastica) hanno gli impianti Sodero e Libetta: “Nardò in controtendenza rispetto alla situazione in Puglia e in Italia”

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