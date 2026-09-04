Incendio di Lequile, i primi dati rassicurano: escluse contaminazioni ambientali

LEQUILE – Dai primi accertamenti non emergono contaminazioni ambientali nel territorio di Lequile. È la buona notizia contenuta nei risultati preliminari forniti dal laboratorio specializzato e accreditato incaricato dall’amministrazione comunale dopo il vasto incendio divampato il 29 agosto. Le analisi, effettuate su 17 campioni di terreno e fogliame raccolti nell’intero comprensorio comunale, con particolare attenzione alle abitazioni, alle scuole e agli spazi pubblici, hanno rilevato soltanto alcuni microinquinanti in concentrazioni molto basse e comunque inferiori ai limiti previsti dalla legge. Si tratta ancora di informazioni acquisite in via informale e relative a una campionatura parziale, ma il quadro delineato appare rassicurante.

“Il laboratorio sembrerebbe confermare ed escludere ogni forma di contaminazione ambientale. Ritengo di poter escludere, con la necessaria cautela, la presenza di agenti nocivi nella zona sottoposta a mappatura”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Carlà, ricordando che si attendono ora i risultati ufficiali delle analisi condotte da Arpa Puglia, che dovrebbero essere comunicati nelle prossime ore durante il tavolo tecnico convocato dalla Prefettura di Lecce.

Il primo cittadino ha ripercorso i giorni difficili vissuti dalla comunità, segnati dal timore per la densa colonna di fumo nero sprigionatasi dall’impianto e dalle comprensibili preoccupazioni dei residenti. “Come sindaco e padre di famiglia mi sono trovato tra l’incudine e il martello, dovendo far fronte alle legittime paure dei cittadini senza avere dati certi sui quali poter contare”, ha spiegato. Proprio per ottenere risposte rapide, l’amministrazione ha deciso di affidare il monitoraggio a un laboratorio accreditato a livello nazionale. Nelle ultime ore il rogo si è riacceso e, a causa della mutevole direzione del vento, il fumo non ha interessato l’abitato di Lequile ma alcuni comuni vicini, ai quali il sindaco ha espresso piena solidarietà. L’emergenza ha però evidenziato, secondo Carlà, anche la necessità di rafforzare il sistema di intervento nel Salento. Nella sua veste di consigliere provinciale, il primo cittadino ha predisposto un’interpellanza alla Provincia di Lecce per chiedere maggiori risorse economiche, uomini e mezzi, sottolineando che un incendio di queste proporzioni potrebbe verificarsi in qualsiasi parte del territorio salentino.

Una richiesta è stata indirizzata anche alla Regione Puglia affinché la tragedia diventi un’occasione di “rinascita, rigenerazione e riforestazione”, con nuovi interventi a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Resta intanto in vigore l’ordinanza cautelativa emanata dal Comune il primo settembre su proposta dell’Asl. La Provincia di Lecce ha inoltre disposto la messa in sicurezza dell’impianto, imponendo alla società interessata di presentare una relazione dettagliata sull’accaduto e di provvedere alla rimozione, allo smaltimento e alla bonifica dei rifiuti residui entro quindici giorni a partire dal primo settembre. L’attesa si concentra adesso sui dati definitivi di Arpa Puglia, ma i primi risultati consentono alla comunità di guardare alle prossime ore con una motivata fiducia. “La dolorosa e traumatica esperienza vissuta in questi giorni – ha concluso Carlà – ha fatto maturare in tutti noi un forte senso di rispetto, responsabilità e tutela verso l’ambiente che ci circonda”.