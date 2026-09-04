Lorena aveva molta paura dell’ex, che l’ha uccisa, la famiglia è a Firenze, lunedì l’autopsia

Squinzano (Lecce) – Si era allontanata dall’ex compagno cercando riparo e tranquillità nella sua terra di origine. Aveva paura e non si sentiva sicura. A cavallo di Ferragosto, Lorena Isceri – la manager 46enne originaria di Squinzano, scaraventata e uccisa dal suo ex fidanzato sotto il viadotto Lora dell’A1 a Barberino del Mugello (Firenze) – era rientrata in Salento. In macchina. Da sola. Oltre 800 chilometri percorsi per ritrovare quella serenità che Lorena aveva smarrito nell’ultimo periodo. Troppi, tanti i litigi e le tensioni con il suo ex compagno che avevano scandito una relazione che stava rischiando di soffocarla. Da quel che si dice in paese, Lorena aveva paura. Per questo aveva deciso di allontanarsi.

Così, in concomitanza con i giorni di ferie, era rientrata a Squinzano per godersi un periodo di relax. Con vista mare: una delle sue più grandi passioni. In un lido nella marina di Casalabate, nelle scorse settimane, era stata avvistata più volte. Qualche serata trascorsa a Lecce e, soprattutto, la ricerca della serenità persa. Confortata e protetta dalla sua famiglia. Il rientro a Firenze risale alla mattina del 28 agosto. Sempre in macchina. Da sola. Con un carico di valigie e di pensieri che la angosciavano e la tormentavano. Da Squinzano mancava dai tempi dell’Università. Non era più rientrata dopo gli studi. Una carriera da manager di primissimo livello: attualmente lavorava nel settore del marketing per una società di veterinari a Firenze.

Nel suo paese, la notizia della tragedia si è diffusa rapidamente. I genitori sono immediatamente partiti alla volta della Toscana: il padre attivo nel commercio di arredi per uffici; la madre, invece, insegnante in pensione. “Una brava famiglia, siamo tutti scossi” si affretta a commentare il sindaco di Squinzano, Mario Pede sgomento per l’accaduto. L’amministrazione comunale ha annunciato che nel giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino. Solo giorni addietro un’altra tragedia si era abbattuta sul comune salentino con la morte di una ragazza 17enne travolta da un treno sui binari della stazione ferroviaria del paese. Questa volta il dramma si è consumato a distanza. Ma il dolore è lo stesso: immane.

“Più in là parleranno, non ora e di cose da dire ne avranno anche tante. Il suo ex aveva problemi seri” sono le voci che si rincorrono in paese. Qualcuno, a voce bassa, si sbilancia e sussurra che “l’assassino fosse in cura per problemi psichici”. Il pensiero di tutti è concorde: “Lorena non meritava una fine del genere”. Schiva e riservata, bella e sorridente, non amava i social e in casa erano note le difficoltà e le tensioni con il suo ex. Ma nessuno poteva prefigurare un epilogo del genere.

Struggente il messaggio di addio di un amico dei tempi adolescenziali, delle estati felici e spensierate. “Con te va via la misura dell’amore, le prime parole scritte sul suo vocabolario, la sua iniziazione. Un ricordo eternamente felice, come il tuo sorriso, come il mio orsacchiotto sempre al tuo fianco, tranne che nell’ultimo momento, quello tragico. Avrei dovuto addestrarlo a difenderti e non solo a ricordarti il bello del mondo. Ciao Lorena. Ora chi ha più il coraggio di ascoltare Ti sento vivere degli 883… ti ricordi? Ti regalai il cd insieme all’orsacchiotto, ma sì che te lo ricordi, anzi eri tu che ogni tanto me lo ricordavi. Come siamo stupidi. Viviamo come se le cose non debbano mai finire, e per questo le trascuriamo, proprio a causa della loro presunta certezza che si rivela per quello che è in un universo caduco come il nostro. Ciao Lorena, i tuoi occhioni sorridenti mancheranno a questo mondo infame”.

“Non mi ha chiamata – ha raccontato la madre ai giornalisti presenti sotto casa della figlia – Non l’ho ricevuta la chiamata, l’ho sentita la mattina alle 10.30 ed era tranquilla Aveva paura di lui, quest’estate era stata giù da noi perché aveva troppa paura”.

“È pazzesco quello che le è successo – ha aggiunto il fratello – Avevamo paura, ma non ci saremmo mai aspettati che sarebbe arrivato fino a questo punto”.

Lorena aveva confidato le sue paure in famiglia, ma non voleva denunciare l’ex: “Era troppo buona – ha confermato una zia – e non poteva immaginare che sarebbe accaduto tutto questo. Lo abbiamo conosciuto, era venuto anche al matrimonio di mia figlia”.

Per lunedì prossimo è in programma l’autopsia, che dovrà stabilire se Lorena sia deceduta prima o dopo l’impatto al suolo. E un’autopsia sarà effettuata pure sulla salma di Vella, per capire se l’uomo avesse assunto alcol o qualche sostanza stupefacente.