Veglie sempre più smart e sostenibile: dalla Regione Puglia 56mila euro per il progetto “Veglie Smart Recycling 2026”

Il Comune di Veglie ottiene un importante finanziamento dalla Regione Puglia per potenziare e innovare il sistema della raccolta differenziata.

Con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 19 agosto 2026, la Regione Puglia ha formalizzato l’ammissione del Comune di Veglie al finanziamento nell’ambito del POC Puglia 2014-2020 – Asse VI “Economia Verde” – Azione 6.1, destinato al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata.

Al Comune di Veglie è stato riconosciuto un finanziamento complessivo di 56.321,99 euro, destinato alla realizzazione del progetto “Veglie Smart Recycling 2026”, che prevede l’introduzione di eco-isole smart, strumenti innovativi pensati per rendere la raccolta differenziata più efficiente, moderna e accessibile.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per migliorare la gestione dei rifiuti, favorire una maggiore attenzione alla corretta raccolta differenziata e contribuire al miglioramento del decoro urbano e della qualità della vita.

“Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per Veglie e conferma la volontà della nostra Amministrazione di lavorare concretamente per una città più moderna, sostenibile e attenta all’ambiente – dichiara la sindaca di Veglie, Maria Rosaria De Bartolomeo –. Le eco-isole smart ci consentiranno di introdurre strumenti innovativi nella gestione della raccolta differenziata, con l’obiettivo di migliorare i servizi e renderli sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Ringrazio gli uffici comunali e, in particolare, l’Ufficio Ambiente, per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e per la professionalità dimostrata”.

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore all’Ambiente Gianni Rollo: “L’ottenimento di queste risorse è il frutto di un lavoro attento e concreto. Investire nell’innovazione della raccolta differenziata significa investire nel futuro del nostro territorio. Le eco-isole smart rappresentano un’opportunità per rendere il sistema più funzionale ed efficiente, promuovendo al tempo stesso comportamenti sempre più responsabili da parte dei cittadini. Il nostro obiettivo è continuare a intercettare risorse e realizzare interventi capaci di produrre benefici concreti per la comunità e per l’ambiente”.

L’Amministrazione comunale rivolge un particolare ringraziamento all’Ufficio Ambiente del Comune di Veglie per l’impegno e la professionalità messi in campo e, in particolare, al dott. Saponaro, per l’efficacia, la competenza e la preziosa attività svolta che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.