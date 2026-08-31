Controlli della Polizia nel Salento: quasi 3mila persone identificate e un arresto per spaccio

Salento – Continuano i servizi straordinari di prevenzione e controllo della Polizia di Stato disposti dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, volti a garantire la sicurezza pubblica nei centri urbani e lungo la fascia costiera della Provincia di Lecce.

​Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati nell’ultima settimana in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant’Oronzo, la Polizia di Stato ha schierato un capillare dispositivo di sicurezza su tutto il territorio provinciale.

Complessivamente, i controlli settimanali straordinari hanno consentito di identificare 2.958 persone e di effettuare verifiche su 1.191 veicoli.

​In particolare, nel pomeriggio di venerdì scorso, intorno alle ore 15, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, impegnate nel pattugliamento di Lido Marini (marina di Ugento), hanno sorpreso in flagranza un giovane, mentre cedeva della sostanza stupefacente.

​Gli agenti hanno notato un uomo fermo accanto a un’auto, intento a effettuare uno scambio sospetto con il conducente seduto all’interno del veicolo: denaro in cambio di un involucro contenente del materiale di colore verde. L’intervento immediato dei poliziotti ha consentito di bloccare entrambi i soggetti.

​Dai successivi accertamenti, il presunto pusher è stato identificato in un 27enne di Gagliano del Capo, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata. All’interno della bustina appena ceduta vi era marijuana, subito sottoposta a sequestro insieme al denaro provento dello scambio.

​La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire altri due involucri contenenti circa 7 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione, la somma in contanti di 255 euro ritenuta provento dell’attività illecita e, nello spazio tra i sedili anteriori e a portata di mano, un pugnale di tipo militare della lunghezza complessiva di 34 centimetri.

​L’operazione si è poi estesa all’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto e sequestrato un ulteriore quantitativo di circa 70 grammi di marijuana.

​Accompagnato negli uffici del Commissariato di Taurisano per le formalità di rito, il 27enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

​Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

​I servizi straordinari si sono estesi anche alla marina di Porto Cesareo, dove nella fascia oraria dalle 19 all’una di notte è stato attuato un dispositivo congiunto tra il Reparto Prevenzione Crimine, il personale del Commissariato di Nardò e la Polizia locale.

​Nel corso dell’attività è stata elevata una sanzione al Codice della Strada per guida senza patente, è stato controllato un soggetto sottoposto all’obbligo di dimora, con conseguente segnalazione all’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura.

​Sono stati svolti controlli amministrativi presso un’attività di pubblico intrattenimento, con la formale richiesta al titolare di esibire l’intera documentazione: Scia d’esercizio e sanitaria, impatto acustico, occupazione suolo pubblico e relativo contratto.

​La Polizia di Stato confermerà anche nelle prossime settimane l’elevata intensità dei servizi di controllo del territorio, a garanzia della sicurezza dei cittadini residenti e dei numerosi turisti che affollano il Salento.