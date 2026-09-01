L’infortunio di Geubbels, il mercato, il mea culpa di Di Francesco: quel che resta di Lecce-Roma 0-4

LECCE – Il tecnico giallorosso fa autocritica dopo il pesante ko del Via del Mare contro la Roma: “Non siamo mai entrati in partita”. Sotto accusa il piano gara e l’atteggiamento. Sullo sfondo restano il mercato e l’infortunio di Geubbels.

Il giorno dopo il pesante 4-0 subito al Via del Mare contro la Roma, in casa Lecce resta soprattutto una parola: autocritica.

Eusebio Di Francesco non ha cercato attenuanti nel post-partita e, a mente fredda, dalle sue dichiarazioni emerge con chiarezza il punto dal quale dovrà ripartire la squadra giallorossa. Non soltanto gli errori tecnici e tattici, ma soprattutto l’atteggiamento con cui il Lecce ha affrontato una partita nella quale, come ha ammesso lo stesso allenatore, non è mai realmente riuscito a entrare.

“Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta e di questo brutto primo tempo”,

Un’assunzione di responsabilità netta. Il tecnico era convinto che determinate scelte potessero mettere il Lecce nelle condizioni di creare difficoltà alla Roma, anche sulla base di quanto osservato nelle precedenti gare delle due squadre. Il campo, però, ha raccontato una storia completamente diversa.

“Il piano gara non è andato come avremmo voluto», la sintesi dell’allenatore, che non ha nascosto nemmeno la propria sorpresa per quanto visto. «Sono stato ingannato dalla settimana che abbiamo fatto”.

Ed è forse proprio questo uno degli aspetti più significativi emersi dopo il 4-0. La distanza tra le sensazioni raccolte durante gli allenamenti e la prestazione offerta al Via del Mare è stata significativa.

Di Francesco ha riconosciuto la forza dell’avversario, ma senza nascondersi dietro questo elemento. “Abbiamo perso contro una squadra forte, ma non siamo mai entrati in partita”, il concetto centrale della sua analisi.

Resta inevitabilmente aperto anche il tema del mercato. Gli ultimi giorni di trattative, le possibili uscite e gli eventuali nuovi arrivi rappresentano una variabile che può incidere sulla serenità di un gruppo.

Lo stesso Di Francesco ha ammesso che il mercato può avere un peso, senza però trasformarlo in una giustificazione per una sconfitta di queste dimensioni.

“Il mercato può condizionare, ma non voglio alibi”, ha chiarito.

Una posizione precisa: qualcosa può ancora accadere nella rosa e lo stesso allenatore non ha escluso movimenti. Se dovessero partire elementi importanti, il Lecce sarebbe chiamato a intervenire per colmare eventuali vuoti. E nuovi arrivi potrebbero anche portare a modificare alcune soluzioni tattiche.

Ma il problema emerso contro la Roma, almeno secondo l’analisi del tecnico, va oltre la composizione della squadra.

Di Francesco ha insistito soprattutto su un concetto: la determinazione.

Il tecnico si aspettava una partita diversa e ha chiesto a tutti, allenatore e calciatori, di interrogarsi su quanto accaduto. Perché una sconfitta così pesante può trasformarsi in un punto di rottura oppure in un momento utile per correggere il percorso.

“A volte nelle batoste si trova la dimensione giusta, con autocritica”, ha spiegato.

Di Francesco ha individuato nella stessa Roma un esempio da seguire. Pur avanti nel punteggio, la squadra giallorossa ha continuato a giocare con aggressività e concentrazione.

“Ho visto la Roma aggressiva sul 4-0, questo ci deve insegnare la partita di oggi”, ha sottolineato.

Tra le conseguenze della serata c’è anche il problema fisico accusato da Geubbels, alle prese con un infortunio alla caviglia dopo uno scontro. Il giocatore dovrà essere valutato dopo gli esami, mentre Di Francesco ne ha sottolineato l’importanza all’interno della squadra.

Il 4-0 contro la Roma resta una sconfitta pesante, difficile da archiviare semplicemente come una serata storta. Per Di Francesco, però, il valore della partita dovrà essere proprio questo: trasformare una batosta in un’occasione di crescita.

Il mercato (chiude oggi, primo settembre, alle 20.00) potrà cambiare qualcosa, il lavoro tattico potrà essere rivisto e la squadra potrà trovare nuove soluzioni.