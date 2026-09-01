La ricetta del giorno: Spaghetti tonno e pomodoro

Chi non ne ha mai mangiato un piatto? Le tradizioni di questo piatto sono davvero lontane e il suo gusto rimane sempre uno dei mie preferiti!

Per prepararlo ci vogliono pochissimi i ingredienti e poco tempo, vediamo insieme come si prepara..

Ingredienti:

-150 g di pasta fresca

-400 ml di sugo fresco (oppure passata di pomodoro)

-1/2 cipolla bianca

-q.b. Capperi

-q.b. Tonno al naturale

-q.b. Sale e olio extravergine d’oliva

-taralli q.b.

Procedimento: