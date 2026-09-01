La ricetta del giorno: Spaghetti tonno e pomodoro

Chi non ne ha mai mangiato un piatto? Le tradizioni di questo piatto sono davvero lontane e il suo gusto rimane sempre uno dei mie preferiti!
Per prepararlo ci vogliono pochissimi i ingredienti e poco tempo, vediamo insieme come si prepara..
Ingredienti:
-150 g di pasta fresca
-400 ml di sugo fresco (oppure passata di pomodoro)
-1/2 cipolla bianca
-q.b. Capperi
-q.b. Tonno al naturale
-q.b. Sale e olio extravergine d’oliva
-taralli q.b.
Procedimento:
- prepariamo il soffritto con olio e cipolla, versiamo il sugo fresco di pomodorini (oppure passata di pomodoro) e lasciamo cuocere per qualche minuto.
- aggiungiamo i capperi ed il tonno; cuociamo per qualche altro minuto, per far insaporire il sugo.
- lessiamo la pasta e scoliamola al dente.
- uniamo la pasta al nostro sugo alla pizzaiola e siamo pronti per impiattare.
- Il tocco finale.. taralli sbriciolati !
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