Incendio a Lequile, il sindaco chiede all’Università del Salento un pool di esperti

LEQUILE – Un pool di esperti dell’Università del Salento per monitorare le conseguenze ambientali dell’incendio non soltanto nell’immediato, ma anche nel breve, medio e lungo periodo. È la richiesta avanzata dal sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà, alla rettrice Maria Antonietta Aiello, attraverso una lettera inviata questa mattina tramite Pec dopo una prima interlocuzione informale con l’Ateneo. Il primo cittadino chiede che vengano individuati professionisti specializzati nel controllo delle condizioni del suolo, dell’aria e dell’acqua, così da valutare nel tempo gli effetti del rogo.

Parallelamente, il Comune ha scritto al prefetto di Lecce e, per conoscenza, alla Provincia, ad Arpa Puglia, all’Asl e al Dipartimento di Prevenzione della Regione Puglia, chiedendo l’istituzione di un tavolo tecnico operativo. L’obiettivo è ottenere indicazioni precise sulle misure da adottare, accelerare l’elaborazione dei dati già disponibili e assicurare una tempestiva comunicazione dei risultati delle analisi da parte di Arpa.

La stessa sollecitazione sarebbe stata avanzata anche da altre amministrazioni comunali interessate. Intanto, nell’area sottoposta a sequestro dalla magistratura proseguono le delicate operazioni di smassamento delle balle di plastica. La parte esterna del materiale, investita dalle fiamme, si è trasformata in una massa compatta simile alla lava, mentre all’interno il fuoco continua ad ardere. Per completare lo spegnimento è quindi necessario aprire le balle con l’impiego di mezzi meccanici e intervenire direttamente sui focolai nascosti. Dalla zona continuano a sollevarsi colonne di fumo nero, la cui direzione varia in base al vento. Carlà rivolge infine un appello alle istituzioni sovracomunali: “Mi auguro e sono certo che Provincia e Regione saranno al nostro fianco, perché questo grave incidente, che ha assunto una certa entità, non è di carattere economico, ma soprattutto ambientale e riguarda tutto il Salento. Perciò chiediamo la collaborazione di tutti, come sta avvenendo in queste ore”.